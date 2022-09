Jharkhand News: झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए. मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है. सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के एक कैंप को तबाह कर दिया है. पुलिस ने बताया कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा, झारखंड जगुआर और राज्य पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान ये माओवादी मारे गए. कोल्हान संभाग के उप महानिरीक्षक अजय लिंडा ने कहा, ‘‘ कुचाई थाना क्षेत्र के बरुदा जंगल में एक अभियान के दौरान सीपीआई (माओवादी) के दो सदस्य मारे गए.’’ उन्होंने बताया कि बल ने शवों को बरामद कर लिया है और उनके पास से हथियार तथा गोला-बारूद भी मिला है. उन्होंने कहा कि अंतिम जानकारी मिलने तक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी थी.Also Read - Jharkhand JAC 11th Result 2022: जेएसी 11वीं का रिजल्ट जारी, Direct Link से ऐसे करें चेक

इससे पहले सूचना दी गई थी कि जो नक्सली मारे गए हैं उन पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था लेकिन बाद में बताया गया कि जिन्हें मारा गया है उन पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित नहीं था. Also Read - रमन सिंह बोले- छत्तीसगढ़ कोई अय्याशी का अड्डा नहीं, भूपेश बघेल का जवाब- जब भाजपा वाले करते हैं तो चुप्पी क्यों साध लेते हो ?

Two naxals including one female cadre killed in an ongoing encounter between security forces & naxals in Chaibasa district. One naxal camp has been destroyed. Both are believed to be Andal Da's cadre & carried a reward of Rs 1cr. Encounter underway: Jharkhand police

