नयी दिल्ली: झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के दो बागी विधायकों बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ये दोनों विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं.

Congress Interim President Sonia Gandhi and party leader Rahul Gandhi meet Jharkhand MLAs Bandhu Tirkey and Pradeep Yadav in Delhi today. pic.twitter.com/aF8ueH3A9j

— ANI (@ANI) January 23, 2020