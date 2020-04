नई दिल्लीः कोरोना वायरस (Coronavirus) तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है. केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इसके मामलों में कमी आती नहीं दिख रही है. इस बीच झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के सदर अस्पताल में एक महिला, जिसने दो दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था कोरोना पॉजिटिव पाई गई है. जिसके बाद पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महिला और उसकी बच्ची को क्वारंटाइन कर दिया गया है. Also Read - 'शीला की जवानी' सॉन्ग पर ठुमके लगाता दिखा ये ऑस्ट्रेलियाई ओपनर, बेटी संग डांस VIDEO वायरल

वहीं मामले की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन भी सक्ते में है. मिली जानकारी के मुताबिक, अस्पताल प्रशासन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टेस्ट करा रहा है, जो इस महिला के संपर्क में आए थे. अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, महिला के सैंपल का टेस्ट करने पर वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई. जिसके बाद मां-बच्ची को आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है. दोनों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मामले पर विशेषज्ञों से भी पातचीत कर ली गई है.

Baby is under proper care & all precautions are being taken. A detailed discussion was held by experts and doctors, & the baby has been allowed to be fed by mother, after proper sanitization. Baby's sample will be sent for testing today: Dr V Kashyap, Medical Superintendent RIMS

— ANI (@ANI) April 18, 2020