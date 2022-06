कानपुर में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्शन के मूड में हैं. सरकार ने पहले हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शुरू की. अब योगी सरकार ने हिंसा के मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिराई है. इस सिलसिले में कानुपर की डीएम नेहा शर्मा का तबादला कर दिया गय है. कानपुर के नए डीएम विशाख होंगे. मालूम हो कि शुक्रवार को नमाज के बाद कानपुर में हिंसा भड़क गई थी. मुस्लिम समुदाय के लोगों में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता की विवादित टिप्पणी के बाद से रोष था. जिसके बाद समुदाय ने बंद का आह्वान किया था. बंद के दौरान हिंसा भड़क गई. जिसमें पुलिस को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा. पुलिस ने अब तक इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है.Also Read - मायके गई थी पत्नी, पति ने झगड़े के बाद मारा चाकू, बीच-बचाव करने आए भाइयों पर भी हमला

उल्लेखनीय है कि कानपुर हिंसा के बाद से योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. माना जा रहा था कि कानपुर डीएम पर जल्द ही तबादले की गाज गिरने वाली है. आज जारी हुए तबादला आदेशों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है.

UP govt orders transfer of 21 IAS officers in an order issued today- including DMs of Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Prayagraj pic.twitter.com/SftS5k82Pl

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 7, 2022