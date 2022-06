Kanpur Police, Kanpur clash, Kanpur clash Case, UP, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते 3 जून शुक्रवार को हुई हिंसा के 40 संदिग्धों का आज सोमवार को पोस्टर जारी किया है. यूपी के कानपुर क्लैश को लेकर यूपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 जून को हुई झड़प में शामिल 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी किया है. कानपुर पुलिस ने लोगों से संदिग्धों की तलाश में मदद करने की अपील की है.Also Read - बीजेपी की अपने प्रवक्ताओं को नसीहत- TV पर बोलने से पहले सोचें और हद पार न करें

UP | Kanpur Clash: Kanpur Police has issued a poster of 40 suspects involved in the clash that took place on June 3, on the basis of the CCTV footage; appealed to the public to help in the search for the suspects.

(Source: UP Police) pic.twitter.com/jd1DbuoSe5

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022