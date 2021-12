कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) को सोमवार को जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. संयुक्त निदेशक (अभियोजन) संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जैन को मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जैन को रविवार को गिरफ्तार किया गया था. त्रिपाठी ने बताया कि अदालत में पेश किए जाने से पहले जैन की कोविड-19 जांच भी हुई, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसे ऐसा कोई संक्रमण नहीं है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष जैन के अलग-अलग ठिकानों से अब तक 194.45 कोरोड़ रुपये, 23 किलो सोना और 600 किलोग्राम चंदन का तेल भी बरामद किया गया है.Also Read - Kanpur Income Tax Raid | कानपुर के इत्र कारोबारी के घर मिले 150 करोड़ | Must Watch

GST विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक कन्नौज में अभी तक 17 करोड़ रुपये नकदी की बरामदगी हो चुकी है और नोटों की गिनती अभी जारी है. कन्नौज में 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है और 600 किलोग्राम चंदन का तेल भी इत्र व्यवसायी के गोदाम से मिला है. जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की अहमदाबाद इकाई ने 22 दिसम्बर को कानपुर में निर्माताओं के कारखाने परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया था. बयान के अनुसार शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू उत्पादों, मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स के कार्यालय / गोदाम, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर और कन्नौज में मैसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज, परफ्यूमरी यौगिकों के आपूर्तिकर्ताओं के आवासीय / कारखाने के परिसर, मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स द्वारा संचालित चार ट्रक पकड़े गए थे, जिनमें जीएसटी चुकाए बगैर शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू ले जाई जा रही थी.

Kanpur court sent businessman Piyush Jain to 14 days judicial custody after raids at his residence led to the recovery of over Rs 194.45 crores of cash, 23 kg gold, 600 kg sandalwood pic.twitter.com/HhsqkrX2EX — ANI (@ANI) December 27, 2021

बयान के मुताबिक गत 22 दिसंबर को कानपुर के आनंदपुरी में स्थित मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज के भागीदारों के आवासीय परिसर में शुरू की गई तलाशी कार्यवाही समाप्त हो गई है. इस परिसर से बरामद और जब्त की गई कुल बेहिसाबी नकदी की कुल राशि 177.45 करोड़ रुपये है. सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा नकदी की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है. परिसर से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है. बयान के अनुसार इसके अलावा, डीजीजीआई अधिकारियों ने कन्नौज में छिपट्टी स्थित मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय/कारखाना परिसरों की भी तलाशी ली है जो चार दिन से लगातार चल रही है.

During raid in residential/factory premises of Odochem Industries at Kannauj approximately 23 kgs of gold was recovered. Since the gold so recovered is having foreign markings, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) is being roped in for necessary investigations: DGGI — ANI (@ANI) December 27, 2021

कन्नौज में जांच और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे अधिकारियों ने लिखित तौर पर बताया है कि कन्नौज में छापेमारी के दौरान करीब 17 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा, जमीन में छुपाकर रखे गए लगभग छह करोड़ रुपये के बाजार मूल्य के 600 किलोग्राम से अधिक चंदन के तेल की बरामदगी भी हुई है. इस दौरान 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है. अधिकारियों के अनुसार चूंकि बरामद सोना विदेशी चिह्नों वाला है, इसलिए आवश्यक जांच के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) को लगाया जा रहा है.

Peeyush Jain has accepted that the cash recovered from the residential premises is related to the sale of goods without payment of GST. In view of the overwhelming evidences available on record indicating large scale evasion of GST by Odochem Industries, Kannauj: DGGI — ANI (@ANI) December 27, 2021

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी पीयूष जैन ने डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया है कि आवासीय परिसर से बरामद नकद जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से संबंधित है. अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी का संकेत देने वाले रिकॉर्ड पर उपलब्ध सुबूतों को देखते हुए जैन को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत निर्धारित अपराधों के लिए 26 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था. अधिकारियों के अनुसार पिछले पांच दिनों में छापेमारी के दौरान जुटाये गए सुबूतों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि कर चोरी का खुलासा हो सके.

(इनपुट: भाषा)