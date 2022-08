UP,Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान के इस्लामिक प्रेयर पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. स्कूल ने अभिभावकों की आपत्ति पर प्रार्थना के दौरान के इस्लामिक प्रेयर को बंद कर दिया है. वहीं, स्कूल की प्राचार्य ने कहा, हम सभी धर्मों से प्रार्थना करते हैं , चाहे वह हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म हो. चूंकि माता-पिता ने इस्लामिक प्रार्थना पर आपत्ति जताई, हमने इसे रोक दिया है और केवल राष्ट्रगान गाया जा रहा है.Also Read - ट्रैफिक नहीं हुआ मैनेज तो गिरी गाज, योगी सरकार ने लखनऊ और कानपुर के कमिश्नर को हटाया

इस ममाले को लेकर आपत्ति जताने वाले एक अभिभावक ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि बच्चा धाराप्रवाह इस्लामी नमाज पढ़ रहा है. पूछताछ करने पर उसने कहा कि उसने इसे स्कूल में सीखा है. मैं स्कूल गया, लेकिन एडमिन ने इसे रोकने से मना कर दिया. फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बीजेपी के लोगों के साथ-साथ लोगों को भी बताया.

UP | Parents object to recitation of Islamic prayer during morning prayer at a school in Kanpur

We’ve prayers from all religions be it Hinduism, Islam, Sikhism & Christianity. As parents objected to Islamic prayer, we’ve stopped it & only national anthem is being sung:Principal pic.twitter.com/lywPvmpi5E

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2022