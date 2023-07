बेंगलुरु: रैपिडो ड्राइवर ने महिला के सामने की गंदी हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bengaluru Latest News: बेंगलुरु में शनिवार (23 जुलाई) को एक रैपिडो बाइक चालक को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि मोटरसाइकिल चलाते समय उसने एक महिला से हस्तमैथुन (Masturbation) किया और फिर उसे लोकेशन पर छोड़ने के बाद व्हाट्सएप पर परेशान करने लगा.

पीड़िता ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस घटना को साझा करते हुए बताया कि वह टाउन हॉल बैंगलोर में मणिपुर हिंसा विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गई थीं और कार्यक्रम स्थल से घर जाने के लिए एक रैपिडो ऑटो बुक किया थी लेकिन, ड्राइवरों द्वारा कई बार राइड कैंसिलेशन के कारण उसे बाइक का ऑप्शन चुनना पड़ा. पीड़िता ने आगे बताया कि ड्राइवर कंपनी की बाइक ने लेकर दूसरी बाइक से आया और कहने लगा कि रजिस्टर्ड बाइक सर्विसिंग के लिए गई है. इसके बाद महिला ने ऐप के माध्यम से अपनी बुकिंग की पुष्टि की और सवारी के लिए आगे बढ़ी.

महिला ने कहा कि राइड के दौरान वे एक सुनसान इलाके में पहुंच गई, जहां आसपास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी. इस बीच ड्राइवर एक हाथ से बाइक चलाने लगा और उसे अनुचित व्यवहार (बाइक चलाते समय हस्तमैथुन करना) करने लगा. पीड़िता ने अपनी सुरक्षा के डर से पूरी घटना के दौरान चुप रही. आगे की परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी लोकेशन से 200 मीटर पहले बाइक से उतरने का फैसला किया. एक बार जब राइड ख़त्म हो गई, तो उसने महिला को व्हाट्सएप पर लगातार कॉल करना और मैसेज करना शुरू कर दिया जिसे रोकने के लिए उसने ड्राइवर को ब्लॉक कर दिया.

पीड़िता ने ट्विटर पर रैपिडो ड्राइवर के साथ अपनी चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. स्क्रीनशॉट में ड्राइवर के फोन नंबर के जरिए दिल और किस करने वाले इमोजी देखे जा सकते हैं. उसने चैट में यह भी कहा कि वह महिला से प्यार करता है. महिला ने रैपिडो को टैग करते हुए ट्वीट किया, @rapidobikeapp आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? आपके उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सेवा में पंजीकृत लोगों पर सुरक्षित यात्रा अनुभव के लिए भरोसा किया जा सकता है. वह अब भी मुझे अलग-अलग नंबरों से कॉल करता रहता है!”