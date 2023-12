प्राइवेट जेट में सफर कर रहे सिद्धारमैया के मंत्री, क्राउड फंडिंग कांग्रेस का ड्रामा

नई दिल्ली- कांग्रेस की क्राउडफंडिंग अभियान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य मंत्री जमीर अहमद खान पर कटाक्ष किया है. दरअसल, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जब पार्टी चंदा मांग रही है, तो ऐसे समय में दोनों नेता प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं.

Karnataka CM seeks relief for drought from centre. DKS says no money for development! Treasury is empty in just few months

On the other hand this is the VVVIP splurge Karnataka Minister/CM indulges in and flaunts on tax payer money

Karnataka is just an ATM for Congress pic.twitter.com/r6SgRAzDd4

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) December 22, 2023