Congress padayatra: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों में नियमों को सख्त किया जा रहा है तो वहीं दूसरी कांग्रेस के नेता मेकेदातु परियोजना का काम जल्द शुरू करने की मांग करते हुए पदयात्रा (Congress padayatra) निकाल रहे हैं. मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार (DK Shivakumar)और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया (Siddaramaiah) की रैली रामनगर पहुंची. इस रैली की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं. रैली में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है. साथ ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर न ही मास्क दिखाई दे रहा है.Also Read - लोन देने से किया इनकार तो शख्स ने बैंक में ही लगा दी आग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Ramanagara | Karnataka former Chief Minister Siddaramaiah and State Congress President DK Shivakumar participated in Congress’ ‘padayatra’ amid a surge in Covid cases pic.twitter.com/f69XKZLMPy

— ANI (@ANI) January 11, 2022