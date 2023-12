Covid-19 Case: केरल में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 250 से ज्यादा मामले, 1 की मौत

Covid-19 Case: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की एंट्री से देश में हड़कंप मचा हुआ है. सबसे ज्यादा केरल में स्थिति गंभीर होती जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 250 नए मामले सामने आए हैं. साथ ही 1 संक्रमितों की मौत भी हो गई. देश में फिलहाल कोरोना के 2669 एक्टिव केस हैं.

Kerala reported 265 new active cases of Covid19 and one death on 21st December, according to Ministry of Health and Family Welfare. pic.twitter.com/JaS52lYSNX

— ANI (@ANI) December 22, 2023