K Ayyappan Pillai Died: स्वतंत्रता सेनानी और बीजेपी नेता के. अय्यपन पिल्लई का निधन हो गया है. वो 107 वर्ष के थे. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे. इसी संबंध में के. अय्यपन पिल्लई (K Ayyappan Pillai) का तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था. उनका जन्म 24 मई साल 1914 को त्रिवेंद्रम में हुआ था. के. अय्यपन पिल्लई के निधन की खबर से लोग आहत हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपना दुख जता रहे हैं.

के. अय्यपन पिल्लई (K Ayyappan Pillai Death) ने त्रिवेंद्रम के विधि महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी. भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी अदा की थी. बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने लोगों की सेवा बेहतर ढंग से करने के लिए उन्हें राजनीति में प्रवेश करने की सलाह दी थी. गांधी जी के सलाह के बाद ही के. अय्यपन पिल्लई ने त्रावणकोर के नवगठिक विधानमंडल में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था.

Kerala: Freedom fighter and BJP leader K Ayyappan Pillai passes away at the age of 107

He was undergoing treatment for age related ailments at a hospital in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/dKOQgQ4ghd

— ANI (@ANI) January 5, 2022