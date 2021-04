West Bengal Assembly Elections 2021: चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में प्रचार पर चुनाव आयोग (ECI) की लगाम के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने गुरुवार (22 अप्रैल, 2021) को अपनी सभी चुनावी सभाओं को रद्द करने की घोषणा की. सीएम ममता ने ट्वीट कर कहा कि देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच और निर्वाचन आयोग के 22 अप्रैल के आदेश के बाद, मैं अपनी सभी पहले से निर्धारित सभाओं को रद्द कर रही हूं. अब हम वर्चुअली बैठकों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे. ट्वीट में आगे कहा कि जल्द ही वर्चुअली बैठकों का शेड्यूल साझा किया जाएगा. Also Read - बंगाल में करीब 12 हजार संक्रमितों की पुष्टि, अब जागा ECI- रोड शो और वाहन रैलियों पर लगाई पाबंदी

इससे पहले आज चुनाव आयोग ने कोविड-19 की भयावह स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में रोड शो और वाहन रैलियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी. इसमें कहा गया कि रोड शो, साइकिल/बाइक/वाहन रैली की अनुमति वापस ले लगी गई है. पूर्व में दी गई अनुमति को भी वापस ले लिया गया है. Also Read - Oxygen Crisis पर गृह मंत्रालय का सख्त आदेश-कोई भी राज्य ऑक्सीजन की आवाजाही ना रोके

In the wake of upsurge in #COVID19 cases across the country and the ECI Order dated 22nd April, 2021, I am cancelling all my prescheduled meetings and we will reach out to the people virtually. Also Read - Haryana Lockdown Latest Update: हरियाणा में कल से और सख्त होंगे नियम, जानिए क्या कहा अनिल विज ने

We will be sharing the updated schedule of the virtual meetings shortly.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 22, 2021