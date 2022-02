West Bengal Civic Polls: पश्चिम बंगाल के बिधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदननगर नगर निगमों के लिए मतदान शनिवार सुबह सात बजे शुरू हो गया. सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें दिखाई देने लगी. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित सभी चार नगर निगम क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की अधिसूचना के अनुसार, मतदान शाम पांच बजे तक होगा और चारों नगर निगमों के लिए मतगणना 14 फरवरी को होगी.Also Read - Bengal School News: बंगाल में प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर CM ममता बनर्जी ने दिया यह बड़ा अपडेट

एसईसी की वेबसाइट के अनुसार, बिधाननगर के 41 वार्ड में कुल 203 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 वार्ड में 200 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. चंदननगर में 33 वार्ड के लिए 120 और आसनसोल के 106 वार्ड में 430 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. वाम मोर्चा ने 2015 में सिलीगुड़ी निगम चुनाव जीता था, जबकि तीन अन्य नगर निगमों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया था. Also Read - Lata Mangeshkar death: महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में लता दीदी के सम्मान में छुट्टी का ऐलान

Hooghly: People cast their votes for Municipal Corporation election in Chandannagar as the #WestBengalCivicPolls gets underway. pic.twitter.com/y1PU2N9Qkr

— ANI (@ANI) February 12, 2022