West Bengal News Update: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोविड-19 नियमों में ढील मिलने और बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद भी निजी बसों का संचालन नहीं शुरू हुआ है. इन बसों का संचालन शुरू ना होने की वजह कोरोना या सरकारी दिशा-निर्देश नहीं हैं बल्कि ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं. बस मालिकों ने बताया कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और सिर्फ 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ बसें चलाना मुश्किल हो रहा है. Also Read - दिल्ली में हुई राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात, बाद में अमित शाह से भी मिले; कांग्रेस में हलचल

ऐसे ही एक बस मालिक और ड्राइवर दलबीर सिंह ने अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने एएनआई से कहा कि बसों को चलाने के लिए हमें डीजल की जरुरत होती है. इसकी कीमत अब प्रति लीटर 93 रुपए के करीब है. हर बस को चलाने के लिए रोज 40-45 डीजल की जरुरत होती है. इसका मतलब है एक बस को चलाने की लागत तीन से चार हजार रुपए बैठती है. Also Read - TMC में जाते ही Mukul Roy का गृह मंत्रालय को पत्र, बोले- अपना सिक्योरिटी कवर हटा लो

सिंह ने बताया कि कोरोना की वजह से सरकार का कहना है कि हम सिर्फ पचास फीसदी बैठने की क्षमता के साथ ही बसें चला सकते हैं. ऐसे में खर्चों का प्रबंधन और आय कैसे होगी? Also Read - क्या TMC में शामिल होने वाले हैं BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, PM मोदी के फोन कॉल ने बढ़ाई सियासी हलचल

West Bengal: Private buses in Kolkata remain off-road, even after COVID restrictions were relaxed & buses were allowed to ply.

Bus owners say that rise in fuel prices & the permission to ply buses with only 50% seating capacity is making it difficult for them to run the buses. pic.twitter.com/kI9X7SHGqo

— ANI (@ANI) July 1, 2021