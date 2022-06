West Bengal Hindi News: पश्चिम बंगाल पुलिस सीएम ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रोडदुर रॉय (YouTuber Roddur Roy) को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले आई है. रॉय ने सीएम और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (TMC MP Abhishek Banerjee) को अपशब्द कहे थे. जिसके बाद सात जून को उन्हें गोवा से गिरफ्तार कर लिया.Also Read - अब इस भारतीय कंपनी की कार से चोर, उपद्रवियों के छक्के छुड़ाएगी पुलिस, नहीं करेगी बिल्कुल भी आवाज

दरअसल रोडदुर रॉय ने कथित तौर पर दिवंगत बॉलीवुड सिंगर केके के संबंध में गायक रूपांकर बागची के बयान के विवाद बाद फेसबुक एक लाइव सेशन किया. इसमें उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी की. उन्होंने बागची, सीएम और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की.

West Bengal | Kolkata police brought YouTuber Roddur Roy to Kolkata on transit remand. He was arrested from Goa on June 7 on charges of abusing CM Mamata Banerjee & TMC MP Abhishek Banerjee in a video posted on social media (08.06) pic.twitter.com/C5gKALqQSw

— ANI (@ANI) June 9, 2022