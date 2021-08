बट एक्ने या कहें हिप्स पर फुंसियां निकलने की समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकती है. इसकी वजह से कई बार लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं. बट एक्ने होने पर लोग अक्सर किसी को बताने में हिचकिचाते हैं. ऐसे में जरूरी होता है कि आप कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे इस समस्या से राहत पाई जा सके. आज हम आपको इस समस्या से राहत पाने के कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं-Also Read - Home Remedies To Increase Appetite: भोजन को देखते ही नहीं करता खाने का मन? इस देसी नुस्खों से बढ़ाएं भूख

क्यों होते हैं बट एक्ने Also Read - Health Tips: भूलकर भी खाली पेट ना करें फलों का सेवन, हो सकती हैं ये समस्याएं

बट एक्ने की समस्या ज्यादातर गर्मियों और बरसात के मौसम में होती है. पसीना काफी ज्यादा आने से बट में एक्ने होने लगते है. इसमें काफी ज्यादा दर्द होता है जिससे बैठने या चलने में भी कआफी समस्या होती है. बट एक्ने के कई कारण हो सकते हैं जैसे- Also Read - OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में हुआ ब्लास्ट, खबर जानकर कंपनी ने दिया भरपाई का भरोसा

– टाइट कपड़े पहनना

– अधिक पसीना आना

– स्किन पर तेजी से खुजली करना

– संवेदनशील त्वचा

– ऑइली और अनहेल्दी चीजें खाना

बट एक्ने से बचाव का तरीका

– इससे बचने के लिए हाइजीन का ख्याल रखना काफी जरूरी होता है. ऐसे में जरूरी है कि आप इस एरिया को अच्छे से साफ करें और ड्राई रखें. नियमित रूप से होने वाली सफाई बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकती है.

– रात में सोते समय कॉटन के कपड़े पहनें. हर समय बहुत अधिक टाइट कपड़े पहनकर ना रहें. उस एरिया को मॉइश्चराइज करें.

– अगर आपको छोटी-छोटी गांठें बनने की समस्या हो रही है तो इन्हें एक्सफोलिएट ना करें. बल्कि स्किन एक्सपर्ट से बात करके सही वॉश और क्लींजर का चुनाव करें.

