10 मिनट की एक्सरसाइज या 10 हजार कदम, फिट रहने के लिए क्या है ज्यादा असरदार?

Benefits of walking and exercise: डेली की लाइफ में फिट रहने के लिए क्या सही है? 10 हजार कदम चलना या फिर 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना? इस बात को लेकर बहुत बार लोगों में कंफ्यूजन रहता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फिट बॉडी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/10-minutes-of-exercise-or-10000-steps-which-is-more-effective-for-staying-fit-8521431/ Copy

फिटनेस के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी को भी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं.

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिटनेस पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है. फिट बॉडी हेल्दी बॉडी की निशानी है. कुछ लोगों को लगता है कि डेली की लाइफ में वॉक करने से फायदा ज्यादा होता है और कुछ लोगों का मानना है कि फिट रहने के लिए डेली की लाइफ में कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. इसको लेकर बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है. क्योंकि दोनों के ही फायदे हैं. इसलिए ये जानना जरूरी है कि कब किस चीज से फायदा मिलता है और डेली की लाइफ में किसे शामिल करना ज्यादा बेहतर है.

10 हजार कदम चलने के फायदे

आप डेली लाइफ में वॉक को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप कैसे वॉक कर रहे हैं. 10 हजार कदम चलने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 घंटे तक दस हजार कदम पूरे करें. इसके लिए आपको सही तरीके से वॉक करना होगा. अगर आप डेली 10 हजार कदम चलते हैं तो आपको बहुत से फायदे मिलेंगे. वेट लॉस करने में मदद मिलेगी, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा और बीपी भी कंट्रोल में रहेगा. आप सुबह-सुबह जल्दी उठकर पार्क में वॉक कर सकते हैं या फिर सड़क पर भी वॉक करने के लिए जा सकते हैं. इससे न केवल आप फिट रहेंगे, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी फायदा होगा. सुबह की ताजा हवा और अच्छे वातावरण में आपको बहुत अच्छा लगेगा. तनाव कम होगा.

30 मिनट एक्सरसाइज करने के फायदे

अगर आप डेली लाइफ में 30 मिनट एक्सरसाइज को शामिल करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत से फायदे मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 30 मिनट सही से बिना रुके एक्सरसाइज करनी है. अगर आप डेली लाइफ में 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज को शामिल करते हैं, तो आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या कम होगी, वेट कंट्रोल होगा, मूड बेहतर रहेगा. हड्डियां मजबूत होंगी, बॉडी को नई एनर्जी मिलेगी, शुगर को कम करने में मदद होगी, बॉडी फिट रहेगी और आप खुद में अच्छा फिल करेंगे. आप डेली लाइफ में वैसे तो जब टाइम मिले, तब 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. क्योंकि इस समय ताजा हवा और ठंडा मौसम रहता है.

दोनों में से कौन सा बेहतर?

अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है. फिटनेस के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी को भी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं. अगर बात की जाए सबसे बेस्ट की, तो 10 हजार कदम चलने से बेहतर 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, क्योंकि 10 हजार कदम तो हर कोई चल ही लेता है, लेकिन अगर कोई सही से 30 मिनट एक्सरसाइज को दे, तो उसे बहुत ही जल्द अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. क्योंकि आप 10 हजार कदम को टारगेट रखेंगे, तो आप बस 10 हजार कदम पर ध्यान देंगे और काम करते-करते वो बहुत जल्दी पूरे भी हो जाएंगे, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा और न ही इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी. लेकिन जब आप 30 मिनट एक्सरसाइज का टारगेट रखेंगे, तो आप सही से 30 मिनट उसी को देंगे. लगातार 10 मिनट एक्सरसाइज से आपकी फिटनेस पर भी काफी असर पड़ेगा. इसलिए आप दोनों को ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन शामिल करने का तरीका सही होना चाहिए.