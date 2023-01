Hindi Lifestyle

दो अक्षर से शुरू होने वाले लड़कों के नाम: ये छोटे और शॉर्ट नेम हैं सबसे अलग, हर कोई बार-बार लेगा ये नाम

दो अक्षर से शुरू होने वाले लड़कों के नाम: ये छोटे और शॉर्ट नेम हैं सबसे अलग, हर कोई बार-बार लेगा ये नाम

यदि आप अपने लड़के के लिए दो अक्षरों से शुरू होने वाला नाम सर्च कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. यहां दिए गए नाम आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं इन नामों के बारे में...

Do akshar se bacchon ke naam: बच्चों के नाम को सर्च करने के लिए माता-पिता हर मुमकिन तरीके को अपनाते हैं. वहीं वे अपने आसपास मौजूद बच्चों के नाम से अपने बच्चों के नाम (Baby Names in Hindi) बनाना शुरू कर देते हैं. यदि आप अपने लड़के के लिए कोई छोटा सा प्यारा सा नाम सर्च कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने बच्चे को कौन से छोटा नाम दो अक्षरों से शुरू होने वाला नाम (Shorts Names in Hindi) दे सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

दो अक्षर से लड़कों के नाम

कुंज पुरु तेज केशु तनु तंशु अंश अंशु आदि आधी अक्श आशु उम्र आयु आस दास दस दीपू दर्श पुंज देवा ध्रुव हरी जप ऐश जय कंत मणि मयू नानू नाथ लकी लक वीर वेद शिव यज्ञ यजु आर्य युग