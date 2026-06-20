कहीं आप भी तो नहीं करते हैं वॉर्मअप से जुड़ी ये गलतियां? जान लें सही तरीका, तेजी से दिखेगा असर

फिट और हेल्दी रहने के लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन वर्कआउट से पहले की गई कुछ छोटी गलतियां उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं. सही वार्म-अप न केवल परफॉर्मेंस बढ़ाता है बल्कि चोटों से भी बचाता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 20, 2026, 4:24 PM IST
कहीं आप भी तो नहीं करते हैं वॉर्मअप से जुड़ी ये गलतियां? जान लें सही तरीका, तेजी से दिखेगा असर
  • वर्कआउट से पहले वार्म-अप करना शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है
  • वार्म-अप छोड़ने से मांसपेशियों में खिंचाव और चोट का खतरा बढ़ सकता है
  • सिर्फ स्टैटिक स्ट्रेचिंग या बहुत तेज वार्म-अप करना भी नुकसानदायक हो सकता है
  • जोड़ों की मोबिलिटी एक्सरसाइज और सही वार्म-अप बेहतर परफॉर्मेंस में मदद करते हैं

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर कापी जागरूक हो गए हैं. ऐसे में हर कोई बिल्कुल फिट दिखना चाहता है. इसके लिए हम में से कई लोग जिन जाते हैं तो कुछ योगा करते हैं, लेकिन अक्सर वो वर्कआउट करने से पहले कुछ गलतियां करते हैं, जिसके चलते उन्हें इसका असर उनके शरीर पर नजर नहीं आता है. कई लोग इस दौरान छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे वार्म-अप फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाता है.

दरअसल में अक्सर लोग वार्म-अप को स्किप यानी छोड़ने की गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. वार्म-अप करने से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो अक्सर हम में से कई लोग करते हैं.

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1. बिल्कुल वार्म-अप स्किप करना-

आजकल कई ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग कहते नजर आते हैं कि पहले वार्म-अप नहीं करना चाहिए, इससे शरीर थक जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है. सबसे बड़ी गलती यहीं है कि लोग सीधे भारी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जो बेहद खतरनाक है. इससे आपकी मांसपेशियां कोल्ड और स्टिफ हो सकती हैं. साथ ही साथ खिंचाव या मोच लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इतना ही नहीं लोग सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. वार्म-अप करने से खून का बहाव बढ़ता है और शरीर एक्सरसाइज के लिए अच्छे से तैयार होता है.

2. सिर्फ स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना-

आपने अक्सर देखा होगा कि जिम में लोग वर्कआउट से पहले लंबे समय तक सिर्फ खड़े होकर स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे पैरों को छूकर देर तक रुकन, जिसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं. इससे मांसपेशियों की ताकत कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाती है. मसल्स अच्छे से एक्टिव नहीं होते हैं और आप वेट अच्छे से नहीं उठा पाते हैं. सच तो ये है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, पहले नहीं.

3. बहुत भारी या बहुत तेज वार्म-अप करना-

कुछ लोग वार्म-अप को ही छोटा वर्कआउट समझ लेते हैं और तेज तेज से इसे करने लगते हैं, जिससे वो जल्दी थक जाते हैं और जब मेन वर्कआउट का समय आता है तो एनर्जी लो हो जाती है. वार्म-अप हल्का और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ होना चाहिए.

4. जोड़ों की मोबिलिटी न करना-

जिम में कई लोग बस आते ही दौड़ने या फिर जंपिंग करने लगते हैं और जोड़ों की एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, इससे जोड़ों का मूवमेंट एक्सरसाइज के समय सही से नहीं होता है. कंधे, घुटने और कमर में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है.

सही वार्म-अप आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है और चोट से बचाता है. अगली बार जिम या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इन गलतियों से बचें. थोड़ा समय निकालकर सही तरीके से वार्म-अप करें.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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