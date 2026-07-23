प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए बेस्ट हैं ये फल, इन 4 में से 1 फल जरूर करें अपनी डाइट में शामिल

Protein Rich Fruits: अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो आपको अपनी डाइट में कुछ फलों को शामिल कर लेना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: July 23, 2026, 3:26 PM IST
(Pic credit-AI)
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Protein Rich Fruits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी डाइट पर काफी ज्यादा कम ध्यान देते हैं, जिस कारण उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसकी वजह से शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती हैं और लोगों को कई सारी बीमारियां होने लगते हैं. इनमें प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है. कई लोगों के शरीर में प्रोटीन की काफी ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, कोशिकाओं की मरम्मत करने, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ फलों को जरूर शामिल करना चाहिए.

प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 4 फल

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1. अमरूद

अमरूद खाना काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको जरूर अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए. अमरूद को सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले फलों में गिना जाता है. शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ विटामिन C भरपूर मात्रा में भी मिलता है.

2. एवोकाडो

आपको अपनी डाइट में एवोकाडो को भी जरूर शामिस करना चाहिए. एवोकाडो सुपरफूड माना जाता है और इसमें हेल्दी फैट के साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ दिल की सेहत के लिए भी ये एकदम बेस्ट माना जाता है.

3. ब्लैकबेरी

ब्लैकबेरी खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी खूब पसंद होता है. इसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ब्लैकबेरी में प्रोटीन के साथ एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इम्यूनिटी मजबूत करती है।
पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है. वजन को नियंत्रित भी करता है.

4. पैशन फ्रूट

आप अपनी डाइट में हमेशा पैशन फ्रूट को जरूर शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फाययदेमद होता है. सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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