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रिश्ते में दरार ला सकती हैं आपकी ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदल डालें वरना रिश्ता हो जाएगा खराब

Relationship Advice: आपकी कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं, जो पूरी तरह से आपके रिश्ते को खत्म करके रख देती है.

Written by: Ritika
Published: September 12, 2026, 4:06 PM IST
रिश्ते में दरार ला सकती हैं आपकी ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदल डालें वरना रिश्ता हो जाएगा खराब

Relationship Advice: किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए प्यार और भरोसा काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना आपका रिश्ता एकदम बेकार हो सकता है और आगे इसको बढ़ने की कोई खास उम्मीद नहीं होती है. कई बार रिश्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन रोजाना की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो रिश्ते को खराब करके रख देती हैं. छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे पार्टनर्स के बीच दूरी को बढ़ा देता है. शुरुआत में ये आदतें आम सी लगती हैं, लेकिन देखते ही देखते ये कब बदल जाती है पता ही नहीं लग पाता है और एक दिन आपका रिश्ता खत्म ही हो जाता है. अगर आपके अंदर भी कुछ बुरी आदतें हैं, तो आपको तुरंत बदल देनी चाहिए, वरना दिक्कतें भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.

रिश्ते में दरार ला सकती हैं 5 बुरी आदतें

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1. बात-बात पर चुप्पी

अगर आपके बीच लड़ाई है और हर बार आप बात-बात पर चुप्पी साध लेते हैं, तो ये बेहद ही गलत है, ऐसे में आपका रिश्ता काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है. अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो थोड़ा समय लेकर खुद को शांत करें.

2. हर बात पर पार्टनर को गलत बोलना

रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आदत ये है, कि हर बार आप पार्टनर को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, जो आपके रिश्ते को खराब भी कर सकती हैं. आपको ऐसा करने से बचना चाहिए.

3. तुलना करना

अगर आप रिश्ते में हर समय तुलना करने लग जाते हैं, तो वहीं ,से आपका रिश्ता खराब होने लग जाता है. ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. किसी दूसरे कपल से अपने रिश्ते की तुलना करने के बजाय आपको खुद को समझना है.

4. पार्टनर की बातों को नजरअंदाज करना

अगर आप पार्टनर की बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो ये आपके रिश्ते को खराब करती है, इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. अगर पार्टनर किसी बात को लेकर परेशान है और आप बार-बार उसकी समस्या को नजरअंदाज करते हैं, तो ऐसा करने से आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है.

5. हर बहस को जीतने की कोशिश

हर बहस को जीतने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप उसको समझकर सुलझाने की कोशिश करें. दोनों लोग समस्या का समाधान निकालें, न कि कौन सही और कौन गलत साबित हुआ. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो आपको अपनी ये बुरी आदत को बदल लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है. वरना दिक्कतें होंगी लाइफ में.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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