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बालों का फ्रिज कंट्रोल में रखने के लिए बेस्ट हैं ये 5 आसान घरेलू उपाय, मिलेगी गजब की शाइनी

Frizzy Hair Home Remedies: अगर बरसात के मौसम में आप भी बालों की फ्रिजीनेस से परेशान हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे राहत पा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 2, 2026, 8:43 AM IST
बालों का फ्रिज कंट्रोल में रखने के लिए बेस्ट हैं ये 5 आसान घरेलू उपाय, मिलेगी गजब की शाइनी

Frizzy Hair Home Remedies: बरसात के मौसम में लोगों को कई तरह-तरह की समस्याएं होने लग जाती है और साथ ही साथ बालों से जुड़ी दिक्कतों से तो लड़कियां हमेशा परेशान ही रहती हैं उनकी ये शिकायत होती है, कि बरसात का मौसम हो या फिर तेज धूप, बालों में फ्रिज की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है, जिस कारण बालों के झड़ने और बेकार होने की दिक्कत से हमेशा से ही वो परेशान रहती हैं. बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आने लगते हैं, जिससे पूरा लुक भी बेकार लगने लगता है. हर बार महंगे हेयर प्रोडक्ट्स खरीदने से भी इसका कुछ खास असर नहीं होता है और बाल काफी ज्यादा बेकार ही नजर आते हैं. आपकी रसोई में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें बालों को मॉइस्चराइज करने में काफी ज्यादा मददगार होती है. आइए आपको बताते हैं आप कौन-कौन सी चीजों को अपने बालों में लगा सकते हैं.

बालों का फ्रिज कम करने के लिए 5 आसान घरेलू उपाय

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1. नारियल तेल और एलोवेरा जेल

अगर आप अपने बालों को हर दिक्कत से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने बालों में नारियल तेल और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए. नारियल का तेल बालों को गहराई से पोषण देने में मदद करता है और एलोवेरा जेल बालों में नमी को बनाएं रखता है.

2. दही और शहद का हेयर मास्क

बालों को झड़ने और फ्रिज कम करने के लिए आपको हेयर मास्क का इस्तेमाल जरूर करना ही चाहिए. दही और शहद का हेयर मास्क एकदम बेस्ट साबित होता है. दही में मौजूद प्रोटीन और शहद की मॉइस्चराइजिंग बालों को हाइड्रेट रखने में मदद करता है.

3. चावल का पानी

आप अपने बालों में चावल के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. चावल के पानी में मौजूद अमीनो एसिड और अन्य पोषक तत्व बालों को स्मूद रखने में मददगार होते हैं.

4. केले और ऑलिव ऑयल का हेयर पैक

अगर बरसात के मौसम में आपके बाल काफी ज्यादा फ्रिज हो गए हैं, तो इसको कम करने के लिए केले और ऑलिव ऑयल का हेयर पैक बालों में आप आसानी से लगा सकते हैं. केला प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और ऑलिव ऑयल बालों में नमी बनाएं रखने में मददगार होता है.

5. ठंडे पानी से बाल धोएं

आपको अपने बालों को कभी भी गुनगुने पानी से नहीं धोने चाहिए, हमेशा आपको अपने बालों में ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए और माइक्रोफाइबर तौलिया ही लगाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको हेयर से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने हेयर विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें. हर इंसान के हेयर अलग होते हैं, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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