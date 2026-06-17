30 के बाद भूलने लगे हैं छोटी-छोटी चीजें? दिमाग को फिट और एक्टिव रखने के लिए बेस्ट हैं ये 5 एक्सरसाइज

Brain Exercise For Sharp Memory: 30 के बाद आपको भी है छोटी-छोटी बातों को भूलने की आदत, तो आपको दिमाग को फिट और एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज रोजाना करनी ही चाहिए. आइए आपको भी बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 17, 2026, 8:07 AM IST
(Pic credit-pexel)
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Brain Exercise For Sharp Memory: बढ़ती उम्र के साथ-साथ शरीर में काफी सारी दिक्कतें होने लग जाती है. शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है कुछ लोग धीरे-धीरे चीजों को भूलने लगते हैं, जिस कारण और भी बदलवा शरीर में देखने के लिए मिलते हैं. 30 साल की उम्र पार अगर आपने कर दी है, लेकिन छोटी-छोटी बातें भूलने लगते हैं, तो इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये किसी गंभीर समस्या को दावत दे सकते हैं. कभी-कभार भूलना काफी ज्यादा आम होता है, लेकिन यह समस्या बार-बार होने लगे तो यह संकेत अच्छा लक्षण नहीं दिखाता है. आपको कुछ योगासन के बारे में बताते हैं, जो आपके दिमाग को हमेशा हेल्दी रखेगा. आइए जान लीजिए.

दिमाग को एक्टिव रखने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज

1. पजल गेम्स खेलें

अगर आपको भी छोटी-छोटी चीजों को भूलने की आदत हो गई है और दिमाग को हमेशा एक्टिव आप रखना चाहते हैं, तो आपको पजल गेम्स खेलने पड़ेंगे. आपका दिमाग लंबे समय तक तेज बना रहेगा और साथ ही चीजों को आप नहीं भूलेंगे.

2. मेडिटेशन

शरीर और दिमाग को अगर आप फिट रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना मेडिटेशन करना चाहिए. ऐसे में रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है. लगातार तनाव में रहने से याददाश्त और फोकस पर इसका बुरा असर पड़ता है.

3. मेमोरी एक्सरसाइज

आपको रोजाना मेमोरी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. ये आपके दिमाग को काफी ज्यादा एक्टिव भी रखती है और आपको लोड भी ज्यादा नहीं होता है. इसको रोजाना करने से लंबे समय तक याद रखने में मदद, एकाग्रता में सुधार, शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत रहती है.

4. नई चीजें सीखने की आदत

अगर आपको अपने दिमाग को हमेशा फिट रखना है, तो आपको रोजाना अपने अंदर डालनी चाहिए. ये आपके दिमाग को फिट रखता है और साथ ही बार-बार भूलने वाली आदत भी आपको नहीं होगी. इसको बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी अपनाना चाहिए.

5. सुडोकू

सुडोकू भी आपको खेलना चाहिए. ये काफी ज्यादा गजब की एक्सरसाइज है और अगर आप रोजाना इसको करते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा फिट और एक्टिव रहेगा. आप इसको कभी भी कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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