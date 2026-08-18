कंधों की अकड़न से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 एक्सरसाइज, शरीर बनेगा फौलादी

Shoulder Stretching Exercise: अगर आप अपने कंधों की अकड़न को दूर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्सरसाइज को रोजाना करना ही चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

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Shoulder Stretching Exercise: आजकल लोगों के पास इतना ज्यादा बिजी टाइम रहता है, कि उनके पास खुद तक के लिए समय नहीं होता है. आजकल लंबे समय तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने, मोबाइल चलाने, गलत पोस्चर में बैठने से शरीर काफी ज्यादा बेकार होने लगता है और साथ ही साथ बीमारियां भी काफी ज्यादा शरीर में भर जाती है. कई लोगों को सुबह उठने के बाद कंधे भारी या जकड़े हुए महसूस होने लगता है, जो बेहद ही गलत है. काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और समय रहते इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बता दें आप अपने रूटिन में 5 तरह की एक्सरसाइज को आप रोजाना कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

कंधों की अकड़न से छुटकारा पाने के लिए 5 एक्सरसाइज

1. नेक और शोल्डर रोल

अगर आप कंधों की अकड़न से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नेक और शोल्डर रोल एक्सरसाइज को कर सकते हैं. ये आपके शरीर की आधी बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है. आपको रोजाना सुबह के समय 8-10 बार तो करना ही चाहिए.

2. क्रॉस-बॉडी शोल्डर स्ट्रेच

आप क्रॉस-बॉडी शोल्डर स्ट्रेच एक्सरसाइज को भी रोजाना कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को सुधारने और कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मददगार होता है. करीब 15-30 सेकंड तक आपको रोजाना इसको करना ही चाहिए. नियमित और आरामदायक स्ट्रेचिंग करके आपको आराम मिल सकता है.

3. वॉल एंजल्स

वॉल एंजल्स एक्सरसाइज को आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मददगार साबित होता है. शुरुआत में 8-10 रिपीटेशन के साथ में आप इसको कर सकते हैं. धीरे-धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और फिर वापस नीचे लाएं.

4. पेंडुलम एक्सरसाइज

पेंडुलम एक्सरसाइज को भी आप रोजाना कर सकते हैं ये आपके पूरे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अब हाथ को बिना जोर लगाए छोटे-छोटे गोलाकार घुमाएं और यही आपको बार-बार करना है.

5. चाइल्ड पोजिशन विद आर्म स्ट्रेच

चाइल्ड पोजिशन विद आर्म स्ट्रेच एक्सरसाइज को भी आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शरीर को आराम देने के साथ पीठ, कंधों और बाजुओं के आसपास हल्का स्ट्रेच भी मिल सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.