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'चूर-चूर नान' लवर्स के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 जगहें, स्वाद ऐसा बार-बार आने पर हो जाएंगे मजबूर

Chur Chur Naan Famous Places In Delhi: अगर आप 'चूर-चूर नान' लवर्स हैं, तो आपके लिए दिल्ली की बेस्ट जगहों के बारे में बताते हैं, जहां पर आप इसको खा सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगी.

Written by: Ritika
Published: June 14, 2026, 6:36 PM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

Chur Chur Naan Famous Places In Delhi: अधिकतर लोग खान-पान के काफी ज्यादा शौकिन होते हैं. अगर आप भी दिल्ली की मशहूर डिशेज को एक्सप्लोर करते हैं और अभी तक चूर-चूर नान नहीं यहां पर चखा है, तो आपको एक बार जरूर यहां पर आना चाहिए. कुरकुरा, मक्खन से लबालब और मसालों से भरपूर नान के दिल्ली में कई सारी जगहें जहां पर आपको एक से बढ़कर एक स्वाद की डिश खाने के लिए मिल जाएगी. इसका स्वाद इतना शानदार होता है कि एक बार खाने के बाद लोग बार-बार उसी जगह पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं. आप स्वाद बिल्कुल भी भूल ही नहीं सकते हैं. यहां के हर गली-नुक्कड़ पर आपको कई सारी छोटी-छोटी दुकाने मिल जाएंगी, जो अपने एक से बढ़कर एक खाने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि कौन-कौन सी दिल्ली की जगहें ऐसी हैं, जहां पर आपको चूर-चूर नान टेस्टी स्वाद के साथ मिल सकते हैं.

‘चूर-चूर नान’ लवर्स के लिए दिल्ली की बेस्ट जगहें

1. दिल्ली के पहाड़गंज

अगर आप दोस्तों का परिवार के साथ में दिल्ली ‘चूर-चूर नान’ के लिए आ रहे हैं, तो आप एक दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जरूर आएं, यहां पर आपको कई चूर-चूर नान की दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी. क्रिस्पिनेस और स्वाद आपको भरपूर देखने के लिए मिल जाएगा. यहां पर सस्ते में टेस्टी चीजें खाने के लिए मिल जाएंगी.

2. चांदनी चौक

चांदनी चौक के बारे में भला कौन नहीं जानता है. दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ और पुराने मार्केट में से एक माना जाता है. यहां आकर आप कई जगहों-जगहों पर कई चूर-चूर नान की दुकानें दिख जाएंगी. चूर-चूर नान आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी लेकिन यहां पर आपको मिल सकती है.

3. तिलक नगर

दिल्ली के तिलक नगर में आप चूर-चूर नान को खा सकते हैं, यहां पर काफी कम रेट पर काफी ज्यादा टेस्टी-टेस्टी खाने के लिए मिल जाएंगी. दुकान पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग खाने के लिए आते हैं.

4. जनकपुरी

दिल्ली के जनकपुरी में कई सारी दुकाने आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो टेस्टी-टेस्टी चूर-चूर नान के लिए काफी ज्यादा फेमस है. चूर-चूर नान थाली की कीमत 150 रुपये से शुरू होती है. एक बार यहां पर खाने के बाद आपको बार-बार यही पर आकर खाने का मन करेगा.

5. लाजपत नगर

लाजपत नगर में कई सारी फेसम दुकानें हैं, जो चूर-चूर नान के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं. यहां की दाल मखनी और शाही पनीर के साथ चूर-चूर नान का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. एक बार आपको जरूर यहां पर खाकर देखना चाहिए.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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