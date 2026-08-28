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ऑफिस जाने वालों के लिए बरसात में छोटी-मोटी भूख के लिए बेस्ट हैं ये 5 हेल्दी स्नैक्स

Monsoon Healthy Snacks For Office: अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, बरसात में आप छोटी-मोटी भूख के लिए हेल्दी स्नैक्स को बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 28, 2026, 8:58 AM IST
ऑफिस जाने वालों के लिए बरसात में छोटी-मोटी भूख के लिए बेस्ट हैं ये 5 हेल्दी स्नैक्स

Monsoon Healthy Snacks For Office: बारिश का मौसम आते ही लोग तरह-तरह की चीजों का सेवन करते हैं. ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वालों को लंच और डिनर के बीच छोटी-मोटी भूख का सामना करते हैं और अधिकतर लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. अक्सर लोग समोसा, पकौड़े, बिस्किट या चिप्स जैसे स्नैक्स को खा लेते हैं, लेकिन रोजाना इसका सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदायी हो सकता है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं. इसलिए रोजाना इन चीजों को खाने से आपको हमेशा बचना चाहिए और इसकी जगह पर आपको संतुलित डाइट को अपनाना चाहिए. रोजाना ज्यादा तला-भुना और पैकेज्ड फूड खाना आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बुरी तरह से खराब करता है. अगर आप भी ऑफिस की छोटी-मोटी भूख को शांत रखना चाहते हैं, तो आपको 5 हेल्दी स्नैक्स को शामिल करना चाहिए. आइए बताते हैं.

ऑफिस जाने वालों के लिए 5 हेल्दी स्नैक्स

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1. भुना हुआ चना

आप ऑफिस के लिए भुना हुआ चना बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको खाने के बाद आपका पेट काफी ज्यादा भरा-भरा होता है. भुने चने में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है. फाइबर वाला खाना आपके पेट के लिए फायदेमंद होता है.

2. मखाना

आप ऑफिस में खाने के लिए मखाने को भी शामिल कर सकते हैं. ये खाने में भी टेस्टी होता है और आपका पेट भी भरा-भरा रहता है. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें हल्का नमक, काली मिर्च या चाट मसाला डालकर भी खा सकते हैं.

3. ड्राई फ्रूट्स और सीड्स

ऑफिस के लिए आप ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. ये आपकी भूख को भी शांत करेगा.

4. स्प्राउट्स चाट

ऑफिस जाने वाले लोग स्प्राउट्स चाट का भी सेवन कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी एकदम मस्त होता है. इसके लिए मूंग स्प्राउट्स में बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, हरा धनिया और नींबू का रस मिलाकर भी आप आसानी से बना सकते हैं.

5. फ्रूट और दही का कॉम्बिनेशन

ऑफिस में आप फ्रूट और दही का कॉम्बिनेशन भी खा सकते हैं. ये दोनों भी फायदेमंद होते हैं. सेब, केला, पपीता या मौसमी फलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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