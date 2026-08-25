रक्षाबंधन पर बनाएं 5 हेल्दी शुगर फ्री मिठाइयां, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

Sugar Free Sweets Recipes: रक्षाबंधन का त्योहार बिना मिठाई के अधूरा सा होता है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, जो शुगर के पेशेंट हैं, वे मिठाई नहीं खा पाते हैं. आप इनके लिए घर पर ही शुगर फ्री मिठाई बना सकते हैं.

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इस रक्षाबंधन पर आप इन 5 आसान और स्वादिष्ट मिठाइयों को ट्राई कर सकते हैं. (AI PHOTO)

इस साल 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाई से मुंह मीठा करवाती हैं, लेकिन जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट होते हैं, वे बाजार से आने वाली मिठाई को नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में शुगर डाली जाती है और उसमें जिस रिफाइंड शुगर का यूज़ किया जाता है, वह ज्यादातर शुगर वाली होती है. इससे एक दिन त्योहार पर मिठाई खाने से कई दिन तक पछताना पड़ सकता है. त्योहार बिना मिठाई के अधूरा होता है, इसलिए आप डायबिटीज के पेशेंट के लिए घर पर ही मिठाई बना सकते हैं. इसमें आप अपने हिसाब से शुगर थोड़ा बहुत डाल सकते हैं या फिर जो भी चीज एड ऑन करनी हो, वह कर सकते हैं. हम आपको ऐसी शुगर फ्री 5 मिठाइयों के बारे में बताएंगे, जिन्हें घर पर बनाना बेहद आसान है. इन्हें बनाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं.

इस रक्षाबंधन पर आप इन 5 आसान और स्वादिष्ट मिठाइयों को ट्राई कर सकते हैं.

मखाना और नारियल की खीर

मखाना और नारियल से तैयार खीर स्वादिष्ट होने के साथ त्योहार के लिए भी अच्छी लगती है. इसे हल्का रखने के लिए मिठास के लिए अलग से चीनी की जगह अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए मखाने, दूध, कद्दूकस किया हुआ नारियल, बादाम और पिस्ता, इलायची की जरूरत पड़ेगी. खीर बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को धीमी आंच पर सूखा भून लें. ठंडा होने के बाद इन्हें दरदरा पीस लें. अब एक पैन में दूध गर्म करके थोड़ा गाढ़ा करें. इसमें पिसे हुए मखाने और कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें. धीमी आंच पर कुछ देर पकाने के बाद इसमें इलायची और कटे हुए मेवे मिलाएं. अच्छी तरह पकने के बाद इसे गर्म या ठंडा करके सर्व कर सकते हैं.

खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू

खजूर और मेवों से बनने वाले ये लड्डू बनाने में आसान हैं और इनमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. इसको बनाने के लिए आपको बीज निकाले हुए खजूर, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता और थोड़ा सा घी की जरूरत पड़ेगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले खजूर के बीज निकालकर उन्हें मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें. बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ते को छोटे टुकड़ों में काट लें. अब पैन में थोड़ा घी गर्म करके मेवों को हल्का भून लें. इसके बाद इसमें पिसे हुए खजूर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. पेस्ट थोड़ा ठंडा होने पर हाथों से छोटे-छोटे लड्डू बना लें. खजूर की नेचुरल मिठास से इनका स्वाद अच्छा आता है.

अंजीर और अखरोट की बर्फी

अगर आपको बर्फी पसंद है, तो अंजीर और अखरोट से बनी यह मिठाई एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसमें अलग से रिफाइंड चीनी डालने की जरूरत नहीं होती. इसे बनाने के लिए सूखे अंजीर, अखरोट, थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर की जरूरत पड़ेगी. इसे तैयार करने के लिए सूखे अंजीर को करीब 20-30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें. नरम होने के बाद पानी निकालकर अंजीर का पेस्ट तैयार कर लें. अखरोट को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का भून लें. अब पैन में थोड़ा घी डालकर अंजीर का पेस्ट और अखरोट डालें. इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक पेस्ट गाढ़ा होकर पैन छोड़ने न लगे. इसमें इलायची पाउडर मिलाएं. एक प्लेट में हल्का घी लगाकर पेस्ट फैलाएं. ठंडा और सेट होने के बाद इसे मनचाहे आकार में काटकर सर्व करें.

ओट्स और बेसन के लड्डू

बेसन और ओट्स का कॉम्बिनेशन लड्डू को अलग स्वाद देता है. इसमें फाइबर और प्रोटीन बढ़ाने के लिए मेवों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसे बनाने के लिए ओट्स, बेसन, घी, बादाम, दालचीनी पाउडर और जरूरत के अनुसार शुगर-फ्री स्वीटनर की जरूरत पड़ेगी. इसे बनाने के लिए ओट्स को हल्का भूनकर ठंडा करें और फिर इसका पाउडर बना लें. अब पैन में घी डालकर बेसन को धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनें. जब बेसन से खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए, तब इसमें ओट्स का पाउडर मिला दें. अब कटे हुए बादाम और थोड़ी दालचीनी डालकर सभी चीजों को मिलाएं. पेस्ट थोड़ा ठंडा होने पर अपनी जरूरत के अनुसार शुगर-फ्री स्वीटनर मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू तैयार कर लें.

पनीर और गाजर का हलवा

रक्षाबंधन के मौके पर गाजर का हलवा भी कुछ अलग अंदाज में बनाया जा सकता है. इसमें पनीर और दूध डालने से इसका स्वाद और टेक्सचर बेहतर हो जाता है. इसे बनाने के लिए गाजर, ताजा पनीर, दूध, थोड़ा सा घी, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता की जरूरत पड़ेगी. इसको बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लें. पैन में थोड़ा घी गर्म करके गाजर को कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि वह नरम हो जाए. इसके बाद इसमें दूध डालकर धीमी आंच पर पकने दें. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर और इलायची पाउडर डालें. पेस्ट को तब तक पकाएं, जब तक एक्स्ट्रा नमी कम न हो जाए. आखिर में कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें. खजूर, अंजीर, केला और किशमिश जैसी चीजों में प्राकृतिक शर्करा मौजूद होती है. इसलिए डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को भी इन मिठाइयों का सेवन अपनी डाइट और डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए.