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5 मिनट में चेहरे पर दिखेगा नेचुरल निखार, 2 चम्मच चावल करेंगे कमाल

फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए लोग महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए घर पर ही चेहरे पर नेचुरल निखार पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 चम्मच चावल आपके काम आ सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 30, 2026, 2:05 PM IST
Glowing Skin
चेहरे को फ्रेश और सॉफ्ट लुक देने के लिए चावल के मांड से फेस मास्क भी तैयार किया जा सकता है. (AI PHOTO)

खूबसूरत, जवां और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. कई बार महंगे प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च करने के बावजूद मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर पर मौजूद चावल की मदद से आसान तरीके से अपनी स्किन केयर रूटीन में एक DIY नुस्खा शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको ढेर सारे सामान की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 2 चम्मच चावल से आप इस आसान होममेड फेस पैक को तैयार कर सकते हैं.

चावल से बनाएं आसान फेस स्क्रब

अगर चेहरे की स्किन बेजान और डल नजर आ रही है, तो चावल के मांड और बेसन से हल्का स्क्रब तैयार किया जा सकता है. इसे चेहरे पर बहुत ज्यादा रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से लगाना बेहतर है. इसके लिए आपको 2 चम्मच चावल का मांड, 2 चम्मच बेसन या आटे की जरूरत पड़ेगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में चावल का मांड लें. इसमें बेसन या आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जब दोनों चीजें मिलकर एक स्मूद पेस्ट जैसी बन जाएं, तो इसे साफ चेहरे पर लगाएं. करीब 5 मिनट तक उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से मसाज करें. इसके बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें.

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चावल के मांड से बनाएं होममेड क्रीम

चावल के मांड को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर एक सिंपल होममेड क्रीम तैयार की जा सकती है. इसे बनाने के लिए कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होगी. इसके लिए 3 से 4 चम्मच गाढ़ा चावल का मांड, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 विटामिन-E कैप्सूल और आधा चम्मच नारियल तेल की जरूरत पड़ेगी. इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले चावल के मांड को अच्छी तरह ठंडा कर लें. अब इसमें एलोवेरा जेल डालकर मिलाएं. इसके बाद विटामिन-E कैप्सूल को काटकर उसका जेल पेस्ट में डालें. आखिर में नारियल तेल मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें. जब पेस्ट का टेक्स्चर क्रीमी और स्मूद हो जाए, तो इसे एक साफ डिब्बे में रख सकते हैं. इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा और अगर स्किन पर जलन या एलर्जी महसूस हो, तो इसे इस्तेमाल न करें.

चावल के मांड से बनाएं फेस मास्क

चेहरे को फ्रेश और सॉफ्ट लुक देने के लिए चावल के मांड से फेस मास्क भी तैयार किया जा सकता है. इसे रोज लगाने के बजाय सप्ताह में एक-दो बार यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच चावल का मांड, 1 चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच गुलाब जल और 2 चम्मच बेसन या चंदन पाउडर की जरूरत पड़ेगी. इसे तैयार करने के लिए एक कटोरी में चावल का मांड लें और उसमें शहद मिला दें. अब इसमें बेसन या चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. अगर पेस्ट बहुत गाढ़ा लगे, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी मिला सकते हैं. तैयार फेस मास्क को साफ चेहरे पर लगाएं और करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें. चेहरे पर कोई भी नया DIY नुस्खा लगाने से पहले अपनी त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. फेस पर कुछ भी यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए. इसके लिए आप स्किन एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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