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यूरिन में दिखे ये 5 लक्षण तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, पहचानकर फौरन भागे डॉक्टर के पास

Prostate Cancer Symptoms In Urine: यूरिन में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी ज्यादा देखने को मिलता है. आइए आपको बताते हैं आखिर क्या-क्या आपको लक्षण दिखते हैं?

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: May 31, 2026, 10:51 AM IST
यूरिन में दिखे ये 5 लक्षण तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, पहचानकर फौरन भागे डॉक्टर के पास

Prostate Cancer Symptoms In Urine: अधिकतर पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ-साथ कई तरह-तरह की बीमारियां सामने आने लगती है, जिसमें से एक है प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां. जो पुरुषों के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है. इस ग्रंथि में असामान्य कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेती है और कई तरह की बीमारियों को भी पैदा करती है. अगर आप इसके शुरूआती लक्षणों की पहचान कर लेते हैं, तो कई समस्याओं से आपको छुटकारा भी आसानी से मिल सकता है. अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो ये काफी गंभीर समस्या का रूप ले लेती है. यूरिन से जुड़े कुछ संकेत ऐसे हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर समय रहते इन लक्षणों की पहचान कर ली जाए, तो इसका इलाज भी हो सकता है. आइए आपको बताते हैं.

यूरिन में दिखे ये 5 लक्षण तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा

और पढ़ें: Prostate Cancer: क्या आप जानते हैं कैसे होता है प्रोस्टेट कैंसर?

1. बार-बार यूरिन आने की समस्या

प्रोस्टेट कैंसर का खतरा होने पर जरूरत से ज्यादा पेशान आने लगता है, लेकिन कुछ लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं. आपको भूलकर भी अनदेखा नहीं करना है. प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट बढ़ने का संकेत आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं.

2. यूरिन करने में दिक्कत

आपको यूरिन करने में काफी ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. प्रोस्टेट ग्रंथि सूज जाती है और जिस वजह से यूरिन का रास्ता मुश्किल होना शुरू हो जाता है. इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. पेशाब में खून आना

अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है बल्कि फौरन डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले लेनी चाहिए. 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है.

4. पेशाब करते समय दर्द या जलन

पेशाब करते समय अगर दर्द या जलन जैसी दिक्कत हो रही है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना काफी सारी दिक्कतें आनी शुरू हो सकती है. लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे, तो जांच जरूरी हो जाती है

5. यूरिन में कमी

अगर ऐसा एहसास होता है कि यूनिक काफी ज्यादा आ रहा है लेकिन यूरिन में कमी होने लगती है, तो आप प्रोस्टेट केंसर का शिकार हो सकते हैं और इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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