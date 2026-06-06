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गर्मी में लिवर को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह के खास सूप, पीते ही मिलेगी ताजगी

Healthy Soup for Liver: गर्मियों में लिवर को हेल्दी रखने के लिए स्पेशल सूप के बारे में बताते हैं, जिसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 6, 2026, 5:59 PM IST
(pic credit- pexels)
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Healthy Soup for Liver: लिवर हमारे शरीर का बेहद ही जरूरी अंग होता है. इसलिए इसका हेल्दी होना बेहद ही जरूरी होता है. गर्मियों के मौसम में हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है. समझ में नहीं आता है, कि शरीर को फिट और बीमारियों से दूर कैसे रखें. तेज धूप, पसीना और पानी की कमी के कारण इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. लिवर की कार्यक्षमता पर भी इसका बुरा असर आपको देखने को मिल सकता है. सही खानपान और पर्याप्त हाइड्रेशन आपके लिवर को हेल्दी रखता है. आज आपको ऐसे हेल्दी सूप के बारे में बताते हैं, जो आपके लिवर को हमेशा हेल्दी रखेगा और पीने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. एक बार पीने के बाद आपका मन बार-बार पीने को करेगा. आइए आपको सूप के बारे में बताते हैं.

लिवर को हेल्दी रखने वाले सूप

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1. लौकी का सूप

अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप लौकी के सूप को पी सकते हैं. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको पीने से लिवर की सारी गंदगी दूर होती है और साथ ही बढ़ते वजन को कम और पेट से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करते हैं.

2. टमाटर का सूप

टमाटर आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. टमाटर में विटामिन-सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके लिवर के लिए फायदेमंद होता है. इसका सूप पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और पाचन भी बेहतर रहा है.

3. चुकंदर का सूप

आप रोजाना चुकंदर का सूप भी पी सकते हैं. आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और बेटालाइंस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो आपके लिवर को हेल्दी रखने का काम करते हैं. गर्मियों के लिए ये बेस्ट माना जाता है.

4. हरी सब्जियों का सूप

हरी सब्जियों का सूप आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं, जो लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं. ऊर्जा बनाए रखने में ये मददगार होती है.

5. गाजर और चुकंदर

गाजर और चुकंदर को मिलाकर आप एक सूप भी बना सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यह सूप गर्मियों में ताजगी देने के साथ-साथ बढ़ते वजन को कम करने का काम करता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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