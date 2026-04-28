Hindi Lifestyle

5 Things Parents Should Never Say To Their Older Children

माता-पिता को अपने बड़े बच्चे से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 5 बातें, दिमाग पर पड़ सकता है बुरा असर

Parenting Tips: माता-पिता को अपने हर बच्चे से एक जैसा ही लगाव होता है लेकिन जब बात बड़े बच्चे की आती है, तो कुछ बातें ऐसी हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं उनसे कहनी चाहिए.

Parenting Tips: माता-पिता के लिए अपने हर बच्चे एक समान ही होते हैं. उनके साथ वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, खासकर घर का सबसे बड़ा बच्चा जिसके साथ उनका लगाव काफी ज्यादा अलग होता है. बड़े बच्चे पर काफी सारी जिम्मेदारी भी होती हैं. ऐसे में माता-पिता को काफी सारी ऐसी बातें होती हैं, जिनको सोच-समझकर ही उनसे कहनी चाहिए. वरना उनका आत्मविश्वास भी कम होता है और दिमाग पर गलत असर भी पड़ता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, वो कौन-कौन सी बातें हैं, जिनको अपने बच्चें से नहीं कहनी चाहिए, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है, आइए आपको बताते हैं.

माता-पिता को अपने बड़े बच्चे से कौन सी बातें नहीं कहनी चाहिए?

1. अब तुम छोटे नहीं हो

घर के बड़े बच्चें पर अक्सर लोग जिम्मेदारी का बोझ डाल देते हैं और उनके दिमाग में ये चीजें डाल देते हैं, कि अब तुम छोटे नहीं हो. अगर आप उनसे बार-बार यही चीजें बोलेंगे, तो उनके दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा और वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे.

2. आप उम्र में बड़े हैं

Add India.com as a Preferred Source

कभी-कभी माता-पिता अपने बड़े बच्चें से ये बोल देते हैं, कि आप उम्र में बड़े हैं आपको ही सारी चीजें करनी है अपने छोटों की मदद करनी है, तो ये सब आपको कहने से बचना है. हर बात को आपको उनकी उम्र से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है.

3. छोटे बच्चे की तरह बर्ताव न करो

हम अपने बच्चें को ये बोल देते हैं कि छोटे बच्चे की तरह बर्ताव न करो ये अब तुम्हारी उम्र नहीं हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है और इसका गलत असर उनके दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ सकता है. ऐसा करने से अपने अंदर की बातों को आपसे कहने से डर सकता है बच्चा.

4. छोटे-बहन भाई के लिए उदाहरण

अधिकतर माता-पिता ये चाहते हैं कि उनके बड़े बच्चें से छोटे भाई-बहन सीखें, लेकिन कभी-कभी ये चीजें उन पर बोझ डालने वाला काम भी कर सकती है. वो अपनी खुशियों को छोड़कर छोटे-भाई के लिए अच्छा उदाहरण की बनकर रह जाएंगे.

5. जिम्मेदारी को समझें

अगर हर बात-बात पर उनको ये बताया जाएगा कि आप एक जिम्मेदार हैं और आपको जिम्मेदारी समझनी है. तो इसका बुरा असर दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ सकता है इसलिए आपको हर बार ये चीजें बोलने से बचना चाहिए. आपको अपने बड़े बच्चें पर इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं डालनी है, कि वो अपनी खुशियों को ही भूल जाए और उसे हर समय बोझ ही लगता रहे.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें