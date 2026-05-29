हर समय नाक पर रहता है गुस्सा? खुद को शांत रखने के लिए रोजाना सुबह करें ये 5 योगासन

Yoga Asanas For Control Anger Issues: कई लोग ऐसे होते हैं, जिनका गुस्सा एकदम नाक पर ही रहता है आज आपको बताते हैं खुद को शांत रखने के लिए योगासन.

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(pic credit- pexels)

Yoga Asanas For Control Anger Issues: आजकल बदलती लाइफस्टाइल, भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें. छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, तनाव और बेचैनी लोगों का स्वभाव ही ऐसी हो जाता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां, नींद की कमी और लगातार स्क्रीन टाइम की वजह से भी दिमाग पर इसका असर काफी ज्यादा होने लगता हैं. कई बार इंसान इतना ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि इनको पता ही नहीं चलता है कि क्या किया और क्या बोल दिया. जरूरत से ज्यादा गुस्सा आपके रिश्तों को भी खराब कर देता है. दिन की शुरुआत शांत मन से आपको हमेशा करनी ही चाहिए. आज आपको ऐसे 5 योगासन दिखाते हैं, जो आपके मन को हमेशा एकदम शांत रखते हैं और आप भी एकदम कूल रहते हैं.

खुद को शांत रखने के लिए योगासन

1. बालासन

अगर आप रोजाना बालासन को करते हैं, तो आपका शरीर एकदम फिट रहता है और साथ ही आपको ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता है. यह दिमाग को रिलैक्स करता है और तनाव को कम करने में भी मददगार होता है. इस आसान को घर पर करना बड़ा ही आसान होता है.

2. अनुलोम-विलोम प्राणायाम

रोजाना सुबह के समय आपको 15 मिनट के लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम को भी करना चाहिए. इसको रोजाना अगर आप करते हैं, तो आपका मन काफी ज्यादा शांत रहेगा और गुस्सा भी ज्यादा आपको नहीं आएगा. दिमाग को शांत और स्थिर रखता है. आपको बेचैनी भी नहीं होती है.

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3. शवासन

शवासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपकी बॉडी को फिट रखता है. अगर आपको गुस्सा काफी ज्यादा आता है, तो आपको शवासन को भी रोजाना करना चाहिए. शरीर और मन दोनों को पूरी तरह रिलैक्स रखने में ये योगासन को करना चाहिए.

4. भ्रामरी प्राणायाम

भ्रामरी प्राणायाम को भी आपको रोजाना सुबह के समय टाइम निकालकर करना चाहिए. इसको करना बेहद ही आसान होता है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं. दिमाग को तुरंत शांत करने और तनाव कम करने में भी ये मददगार होता है.

5. सुखासन

अगर आप अपने गुस्से को हमेशा के लिए शांत रखना चाहते हैं, तो आप इस आसान को रोजाना कर सकते हैं. ध्यान और मेडिटेशन के लिए आपको अपने लिए जरूर 10 मिनट का समय निकालना चाहिए. तनाव और गुस्से को कम करने में मददगार है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)