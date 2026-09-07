बच्चें की नहीं बढ़ रही है हाइट? उनको 15 मिनट रोजाना करवाएं ये 5 योगासन, शरीर को मिलेगा बढ़िया स्ट्रेच

Child Height Growth Yoga: बच्चों की हाइट अगर नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको कुछ योगासन के बारे में बताते हैं, जो काफी ज्यादा आपके लिए मददगार हो सकती है.

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Child Height Growth Yoga: अधिकतर लोगों के बच्चें की हाइट बढ़ जाती है और कुछ की कम होती है, माता-पिता इसी से काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं आखिर हाइट के लिए ऐसा क्या करें, जिससे हाइट तेजी से लंबी हो जाए. हाइट को लेकर माता-पिता अक्सर चिंतित ही रहते हैं और इसके लिए आखिर क्या करना चाहिए. ये समझ ही नहीं पाते हैं. बच्चे की हाइट कम क्यों है और इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है पेरेंट्स के मन में यही चलता रहता है. आपको बता दें इसके काफी सारे कारण भी हो सकते हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए. आनुवंशिकता, पोषण, नींद, शारीरिक गतिविधि और हार्मोन और भी कई सारी दिक्कतें भी हो सकती है, इसका इलाज भी आपने काफी ज्यादा करवा दिया है, तो आपको अपने बच्चों को योगासन करवाने के बारे में सोचना चाहिए. आपको ऐसे योगासन के बारे में बताते हैं, जिसको आपको अपने बच्चों को रोजाना करवाना चाहिए.

बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट 5 योगासान

1. भुजंगासन

बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए आपको उनको रोजाना 15 मिनट के लिए भुजंगासन को जरूर करवाना चाहिए. ये एकदम बेस्ट साबित होता है. आपको फिट रखने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसे 2-3 बार कराया जा सकता है.

2. ताड़ासन

ताड़ासन को भी आपको अपने बच्चों को रोजाना करवाना चाहिए. ये उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर बच्चा सहज महसूस करे तो एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठाकर पंजों के बल भी खड़ा हो सकता है. ये उनकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है.

3. अधोमुख श्वानासन

अधोमुख श्वानासन भी आपके बच्चें के लिए एकदम बेस्ट साबित हो सकता है. बच्चों की हाइट अलग कम बढ़ रही है, तो आपको अधोमुख श्वानासन को उनको करवाना चाहिए. आपको खुद ब खुद असर देखने के लिए मिल सकता है. गर्दन को रिलैक्स रखें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव बच्चों पर नहीं डालना है.

4. मार्जरी आसन

मार्जरी आसन को भी आप कर सकते हैं. इसको आपको अपने बच्चें को भी करवाना चाहिए. बच्चों के लिए यह एक आसान और मजेदार मूवमेंट भी हो सकता है. ये बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है. मार्जरी आसन को कैट-काउ स्ट्रेच के रूप में काफी अच्छा माना जाता है.

5. वृक्षासन

वृक्षासन को भी आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं. उनके लिए ये काफी बेस्ट साबित हो सकता है. वृक्षासन बच्चों के लिए बैलेंस और बॉडी कंट्रोल में रखने के लिए एकदम सही है. 15 मिनट के लिए भी करते हैं, तो आपको अच्छा नतीजा बच्चों में देखने के लिए मिल सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.