बच्चों की हर बात मानना पड़ सकता है भारी! छोटी उम्र में जरूर सिखाएं ये बातें

Good Parenting Tips: क्या आप भी अपने बच्चे की हर बात पर तुरंत मना कर देते हैं, तो आपके लिए यह चिंता की बात हो सकती है. क्योंकि इससे बच्चे पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. जिस उम्र में बच्चे चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में अगर उन्हें हर बात पर रोका जाए, तो वे अपने माता-पिता को ही गलत समझने लगते हैं. इसलिए बच्चों को सही समय पर कुछ जरूरी बातें समझाना बहुत जरूरी होता है.

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बच्चों की हर बात मान ली जाए, यह तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं, तो आने वाले समय में यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बच्चों का मन काफी नाजुक होता है और उन्हें हर चीज के सही या गलत होने की पूरी समझ नहीं होती। अगर आप उन्हें हर बात के लिए मना करते हैं, तो उनके मन में आपके लिए नकारात्मक छवि बनने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी बात हमेशा दबा दी जाती है और कोई उनकी सुनता ही नहीं है। लगातार ऐसा होने से बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और अपने फैसले लेने में भी झिझकने लगता है। इसका असर उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी पड़ सकता है।

बच्चों की हर जिद पूरी करने के नुकसान

जिद्दी स्वभाव: जब बच्चे की हर मांग बिना सोचे पूरी कर दी जाती है, तो उसे अपनी बात मनवाने का आसान तरीका मिल जाता है. वह धीरे-धीरे जिद को अपनी जरूरत पूरी करवाने का साधन समझने लगता है. इससे उसका स्वभाव ज्यादा जिद्दी हो जाता है और अगर उनके बात नहीं मानी जाए, तो वह जोर-जोर से रोना शुरू कर देते है या ऐसी हरकत करना शुरू कर देते है , जिससे उनकी बात को मानने के लिए आप मजबूर हो जाए. तरह-तरह के ढ़ोग करने लगते है. जिसका सीधा असर उनके मानसिक विकास पर पड़ता है.

‘ना’ सुनने में परेशानी

बच्चे को अगर हमेशा उसकी पसंद की चीजें मिलती रहें, तो उसे इनकार सुनने की आदत नहीं बनती. आगे चलकर स्कूल, दोस्तों या अन्य परिस्थितियों में जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह निराश या गुस्सा हो सकता है. इसलिए उसे यह समझाना जरूरी है कि हर इच्छा पूरी होना संभव नहीं है. आप अपने बच्चें से कितना प्यार करते है, यह उनकी जीद मानने या नहीं मानने से बिल्कुल भी तय नहीं होता है. आप उनकी सभी जिद्द को पूरा कर देते है, तो उन्हें लगता है कि वह हर चींज को करवा सकते है .

फैसले लेने की क्षमता प्रभावित होना

हर छोटी-बड़ी चीज में माता-पिता के फैसले पर निर्भर रहने से बच्चे को खुद निर्णय लेने का अवसर कम मिलता है. वह समय आने पर सही से निर्णय लेने ये हिचकिचाने लगते है. वह दुसरों पर निर्भर हो जाता है. धीरे-धीरे उसमें अपने फैसलों को लेकर आत्मविश्वास की कमी आने लगती है. उम्र के अनुसार उसे छोटे फैसले खुद लेने का मौका देना जरूरी है. जिससे वह समय आने पर डरे या घबराएं नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले खूद ले सके.

धैर्य की कमी

हर चीज तुरंत मिल जाने की आदत बच्चों में इंतजार करने की क्षमता को कमजोर करती है. बच्चे अपना धैर्य खोने लगते है. जिसकी वजह से कई बार उनमें गुस्सा भी बढ़ जाता है. ऐसे बच्चे समय के साथ जिद्दी और गुस्से वाले बनते जाते है. यह आदत उन्हें बाहर समाज में काफी दिक्कत देती है. ऐसे बच्चे किसी चीज के लिए इंतजार करने या अपनी इच्छा को कुछ समय के लिए रोकने में परेशानी महसूस करते हैं. इसलिए बच्चों को सभी चींज की कीमत और मूल्य समझने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करवाना भी बहुत जरूरी है.

जिम्मेदारी से दूरी

अगर माता-पिता बच्चों की हर परेशानी खुद हल करते है और उसे गलतियों से सीखने का मौका न देते है, तो बच्चा जिम्मेदारियां संभालना सीख नहीं पाता है. बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे काम और जिम्मेदारियां देना उनके आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है. इसलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, उसे उसकी जिम्मेदारियों का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ताकि समय आने पर वह अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें निभाए.

ये बातें जरूर सिखाए

बच्चों के अनुसाशन सिखाने के लिए कुछ जरूरी नियम और सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है. घर में ऐसा माहौल होना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी सीमाओं को समझ सके और समय आने पर आप उन्हें सही और गलत चीजों के बारे में अंतर समझा सके. कोशिश करें की आप हर समस्या का समाधान खूद से करना छोड़ दे. ताकि वह अपने निर्णय लेने स्वंय सीख सके और अगर उससे गलती हो जाए, तो उसे डाटें नहीं बल्कि आराम से समझाएं.

माता-पिता का अलग-अलग रवैया

बच्चों को अनुसाशन सिखाने के लिए माता और पिता दोनों को ही बच्चे के ऊपर महनत करनी होगी, अगर एक माता-पिता किसी चीज के लिए मना कर देता है और दूसरा तुरंत बच्चे की बात मान लेता है, तो बच्चा दोनों के बीच अंतर समझने लगता है और वह अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है. इसलिए जरूरी नियमों को लेकर माता-पिता का रवैया एक जैसा होना चाहिए.

बच्चों को ‘ना’ सुनना क्यों सिखाएं?

बच्चों को हर बात के लिए ‘ना’ कहना सही नहीं है, लेकिन जरूरी जगह पर स्पष्ट मना करना भी अच्छी परवरिश का हिस्सा है. इससे बच्चा समझता है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती और कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है. ‘ना’ सुनने की आदत बच्चे में धैर्य और आत्म-नियंत्रण विकसित करने में मदद करता है. वह धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को संभालना और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखता है.

बच्चे से ‘ना’ कैसे कहें?

सिर्फ ‘नहीं’ कहकर बच्चे की बात खत्म करने के बजाय उसे वजह समझाने की कोशिश करें. उदाहरण के लिए, अगर बच्चा किसी ऐसी चीज की मांग कर रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो शांत तरीके से बताएं कि वह चीज क्यों नहीं दी जा सकती. बच्चे के रोने या गुस्सा करने पर खुद भी गुस्सा करने के बजाय शांत रहें. एक बार फैसला लेने के बाद केवल उसके रोने की वजह से नियम बदलने से बचें. इससे बच्चे को धीरे-धीरे सीमाओं को समझने में मदद मिलेगी.

बच्चों को ऑप्शन देना भी है जरूरी

हर बात पर सीधे मना करने से बच्चा खुद को नियंत्रित महसूस कर सकता है. ऐसे में उसे दो सही ऑप्शन देना बेहतर तरीका है. इससे बच्चे को अपनी पसंद चुनने की आजादी भी मिलती है और माता-पिता की सीमा भी बनी रहती है.जैसे आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि वह पहले दांत साफ करना चाहता है या कपड़े पहनना. इसी तरह खाने में दो हेल्दी ऑप्शन देकर उसे उनमें से एक चुनने के लिए कह सकते है.

बच्चों की भावनाओं को समझना भी जरूरी

बच्चे का गुस्सा करना, दुखी होना या अपनी बात को लेकर परेशान होना सामान्य है. माता-पिता को इन भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे के हर गलत व्यवहार को स्वीकार कर लिया जाए. बच्चे को अपनी बात पूरी तरह कहने दें और बीच में उसे न रोकें. उसकी बात सुनते समय उससे नजर मिलाकर बात करें और उसकी भावना को समझने की कोशिश करें. आप उसे बता सकते हैं कि आप समझ रहे हैं कि उसे किसी बात से बुरा क्यों लगा. साथ ही बच्चे को यह भी समझाएं कि गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में किसी को मारना, चीजें फेंकना या गलत व्यवहार करना सही नहीं है. इन सभी चीजों से बच्चों के अंदर अनुसाशन आता है. जिससे वह जैसे- जैसे बड़े होते है, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बहुत अच्छा होता है. बच्चों की अच्छे संस्कार देने के लिए उनकी अच्छी परवरिश करना बहुत जरूरी है.