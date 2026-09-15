देसी समोसे का विदेशी ट्विस्ट, सेंट्रल एशिया की ये डिश एक बार जरूर करें ट्राई

Non Veg Samosa: समोसा भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स में से एक है. चाय के साथ हो या किसी त्योहार की छोटी-सी दावत, समोसा लगभग हर मौके पर लोगों की पसंद बना रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी समोसा अलग अंदाज में बनाया और खाया जाता है?

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गरमागरम समोसे को चाय या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. (AI PHOTO)

सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में मिलने वाला समोसा अपने स्वाद और बनाने के तरीके के लिए काफी अलग है. इसे कई जगहों पर ‘सोमसा’ या ‘संबुसाक’ के नाम से जाना जाता है. भारतीय समोसे की तरह इसे तेल में डीप फ्राई करने के बजाय पारंपरिक तरीके से तंदूर में पकाया जाता है. यही तरीका इसे एक अलग स्वाद और टेक्सचर देता है.

आलू नहीं, मांस से तैयार होती है फिलिंग

भारत में आमतौर पर समोसे के अंदर मसालेदार आलू और मटर की स्टफिंग भरी जाती है. वहीं सेंट्रल एशियन स्टाइल के समोसे में मांस, प्याज और मसालों का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलता है. कई रेसिपी में मटन या भेड़ के मांस के साथ प्याज और फैट का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी स्टफिंग में प्याज की मात्रा अच्छी-खासी होती है, जिससे पकने के बाद फिलिंग काफी रसदार और स्वादिष्ट बनती है. घर पर इसे अपनी पसंद के अनुसार वेज या नॉन-वेज दोनों तरह से तैयार किया जा सकता है.

तंदूर में पकने से आता है खास स्वाद

इस समोसे की सबसे खास बात इसका पकाने का तरीका है. इसे तेल में तलने के बजाय तंदूर में बेक किया जाता है. आटे की परत तंदूर की तेज गर्मी में सिककर बाहर से कुरकुरी हो जाती है, जबकि अंदर की फिलिंग नरम और जूसी रहती है. अगर आपके पास तंदूर नहीं है, तो घर पर इसे ओवन में भी बेक किया जा सकता है. इस तरह आपको भारतीय समोसे से थोड़ा अलग, लेकिन बेहद स्वादिष्ट स्नैक तैयार करने का मौका मिलेगा.

मसालों से बढ़ता है स्वाद

एशियन समोसे में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी इसे भारतीय समोसे से अलग पहचान देते हैं. इसमें जीरा और काली मिर्च जैसे मसालों के साथ अन्य मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. ऊपर से तिल डालने पर इसका स्वाद और लुक दोनों बेहतर हो जाते हैं. अगर आप हर बार एक ही तरह का आलू वाला समोसा खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार इसमें थोड़ा विदेशी ट्विस्ट जरूर आजमाएं. देसी अंदाज में उपलब्ध सामग्री के साथ सेंट्रल एशियन स्टाइल का समोसा घर पर तैयार करके आप अपने स्नैक टाइम को कुछ अलग बना सकते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं एशियन स्टाइल समोसा

इसे घर पर बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, नमक और थोड़ा तेल डालकर नरम आटा गूंथ लें. फिलिंग के लिए बारीक कटा मटन या अपनी पसंद की सब्जियां, ज्यादा मात्रा में बारीक कटा प्याज, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक मिलाएं. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और बीच में तैयार फिलिंग रखें. इसे त्रिकोण या अपनी पसंद के आकार में मोड़कर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें. ऊपर से थोड़े तिल छिड़कें और समोसों को तेल में तलने के बजाय ओवन में सुनहरा और कुरकुरा होने तक बेक करें. गरमागरम समोसे को चाय या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें.