प्रकृति का अनमोल उपहार है शरीफा, फल ही नहीं बीज और पत्तियां भी हैं फायदेमंद, जानें इसके कमाल के गुण

शरीफा (सीताफल) स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है. विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके बीज और पत्तियां भी कई उपयोगी गुणों से भरपूर मानी जाती हैं.

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शरीफा (सीताफल) विटामिन A, C, B-6, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फल है

इसके सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है, पाचन बेहतर रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है

फल के साथ-साथ इसके बीज और पत्तियां भी उपयोगी हैं, जिनका इस्तेमाल प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर शरीफा स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है

प्रकृति ने ऐसे कई फल-फूल दिए हैं, जिनके सेवन से सेहत को भला चंगा रखा जा सकता है. शरीफा या शुगर एप्पल भी ऐसा ही फल है, जो न केवल स्वाद में कमाल बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है. मीठे स्वाद और मलाईदार गूदे के लिए मशहूर शरीफा केवल एक स्वादिष्ट फल ही नहीं, बल्कि सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर यह फल शरीर को एनर्जी देने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाता है. खास बात यह है कि इसके फल के अलावा बीज और पत्तियां भी कई तरह से उपयोगी होते हैं.

बीज और पत्तियां दोनों हैं उपयोगी-

बिहार सरकार का वन, जल एवं पर्यावरण विभाग शरीफा के गुणों से अवगत कराता है. विभाग के अनुसार, शरीफा के केवल फल नहीं बल्कि इसके बीज और पत्तियां भी उपयोगी होते हैं. इनका इस्तेमाल प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है. इससे खेती में रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. यहीं वजह है कि यह पौधा कृषि और पर्यावरण दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.

शरीफा, जिसे सीताफल, आता और शुगर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी-6, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है. यहीं कारण है कि इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी फलों में गिना जाता है. इसके नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद-

विशेषज्ञों के अनुसार शरीफा पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है, इसमें मौजूद पोषक तत्व पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और शरीर को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं. इसके अलावा यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले खनिज तत्व शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में मदद करते हैं. शरीफा की पहचान उसके हरे रंग और खुरदरी सतह वाले फल से होती है. इसका गूदा मुलायम, मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करते हैं. इसके भीतर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में कारगर है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि संतुलित मात्रा में शरीफा का सेवन शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान कर सकता है. स्वाद, पोषण और उपयोगिता के गुणों से भरपूर यह फल स्वास्थ्यवर्धक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है. यहीं कारण है कि शरीफा को प्रकृति का एक अनमोल उपहार माना जाता है, जो सेहत के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होता है. ( input-आईएएनएस)