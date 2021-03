Aaloo Pack For Hairs: आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है. आलू का इस्तेमाल किसी भी सब्जी में किया जा सकता है. भारत में आलू खूब खाया जाता है. इसके साथ ही आलू में कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. ऐसे में आलू सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. लेकिन क्या कभी आपने बालों के लिए आलू (Kaise Banaye Aaloo Ka Hair Pack) के फायदों के बारे में सुना है? बालों में आलू (Aaloo Ka Hair Pack Banane Ka Tarika) का इस्तेमाल करने से काफी फायदे मिलते हैं. ऐसे में अगर आप भी लंबे, काले और घने बालों की चाह रखती हैं तो आलू का यह हेयर पैक आपकी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे बनाएं आलू का हेयर पैक- Also Read - Keratin Treatment At Home: केराटिन ट्रीटमेंट के लिए अब नहीं खर्च करने पड़ेगे हजारों रुपए, घर बैठे इन तरीकों से बालों को बनाएं सिल्की-शइनी

आलू का हेयर पैक बनाने की सामग्री

3-4 मध्‍यम आकार के आलू

1 अंडे का पीला भाग

1 चम्‍मच शहद

विधि

सबसे पहले आलू को पीस कर पेस्‍ट बना लीजिए और उसका रस निकालें. फिर उसमें अंडे का पीला भाग और शहद मिलाएं. उसके बाद इस पेस्‍ट को सिर की त्‍वचा पर लगाएं और 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें. फिर बालों को शैंपू से धो लें. इसे हफ्ते में दो बार लगाएं.

सामग्री

2 मध्‍यम आकार के आलू

1 -1.5 चम्‍मच एलो वेरा जैल

विधि

आलू को छील कर घिस कर उसका जूस निकालें. फिर उसमें एलोवेरा जैल मिलाएं. इस पेस्‍ट को सिर पर 30-40 मिनट तक सिर पर लगाए रखने के बाद हल्‍के गरम पानी से धो लीजिए.