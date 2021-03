Acupressure Points for Weight Loss:आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों के पास खुद का ख्याल रखने का बिल्कुल समय नहीं है. ऐसे में वजन बढ़ना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हर 10 से 6 लोग कर रहे हैं. वजन कम करने के लिए लोग कई तरह की डाइट को फॉलो करते हैं, इसके बालजूद भी समस्या जस की तस बनी रहती है. ऐसे में जिम के सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता. कुछ लोग तो जिम जाकर वजन कम कर लेते हैं जबकि कुछ के बस की वो भी नहीं होता. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो अब आपको अपने बढ़े हुए वजन ((Vajan Ghatane Ke Upay)) से निराश होने की जरूरत नहीं है. हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपकी इस समस्या दूर कर देगा. Also Read - Golgappa For Weight Loss: वजन कम करने के लिए जी-भरकर खाएं गोलगप्पे, खुद-ब-खुद दिखेगा रिजल्ट

एक्यूप्रेशर के जरिए घटाए वजन

घर पर बैठे-बैठे आप एक्यूप्रेशर के जरिए आप वजन कम (vajan ghatane ke gharelu Upay) कर सकते हैं. एक्यूप्रेशर का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कैसे? हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्वाइंट्स होते हैं जिन्हें दबाने पर बड़ी आसानी से आप अपना वजन कम कर सकते हैं. अब यह जानने की उत्सुकता तो हो ही रही होगी कि आखिर वो कौन- कौन से प्वाइंट्स हैं जिसे दबाकर मोटापा और वजन कम किया जा सकता है. मोटापे को कम करने का एक्यूप्रेशर प्वाइंट ये है- Also Read - Post Delivery Fitness Tips: मोटापे और हार्मोनल डिसबैलेंस से परेशान महिलाएं डिलीवरी के बाद जरूर करें ये योगासन

– नाभि के नीचे बिंदु Also Read - Ganesh Acharya Transformation Journey: कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने घटाया 98 किलो वजन, यहां जानें कैसे

नाभि (Navel) से बस थोड़ा नीचे एक बिंदु होता है जिसे दबाने से आपकी पाचन शक्ति बेहतर होती है और पेट में होने वाली गैस की समस्या भी दूर होती है. अपने हाथों की दो उंगलियों से दो मिनट तक उस बिंदु पर धीरे- धीरे मसाज करें. इससे एसिडिटी की वजह से हो रहे पेट में दर्द से भी राहत मिलती है.

-कोहनी के पास स्थित बिंदु

कोहनी के पास एक बिंदु होता है जिसे दबाने से मोटापा कम होता है. इस प्वाइंट को दबाने से हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित होता है. कोहनी के नीचे के बिंदु को रोजाना 1 मिनट तक दबाना चाहिए. इससे हमारे शरीर की अतिरिक्त गर्मी और पानी बाहर निकलता है.

-नाक और होंठ के बीच में बना बिंदु

हमारी नाक और होंठ के बीच एक ऐसा प्वाइंट होता है जिसे दबाने से तनाव दूर होता है. इसे दबाने से तनाव से संबंधित हार्मोन संतुलित रहते हैं और मोटापे की समस्या दूर होती है. लेकिन इस प्रक्रिया को नियमित तौर पर करना चाहिए तभी इसका असर देखने को मिलेगा.

-कान के बीच में स्थित बिंदु

कान के बीच में स्थित बिंदु को एक्यूप्रेशर की भाषा में केंद्र बिंदु (Center Point) भी कहा जाता है. इस बिंदु को 2 मिनट तक दबाने से वजन कम किया जा सकता है. इस बिंदु पर दबाव पड़ने से यह हमारी भूख पर भी नियंत्रण रखता है.