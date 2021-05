How to make Spouts more tasty: स्‍प्राउट को सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना गया है. इसे डेली डायट में शामिल करने से आपकों कई तरह के फायदें मिल सकतें है. बहुत से लोग इसे सुबह सुबह खाना पसंद करते है. फिटनेस फ्रीक लोगों के भोजन में तो स्‍प्राउट जरूर देखने को मिलता है. गौरतलब, है कि स्‍प्राउट में एंटीऑक्सिडेंट (Antioxidant) और विटामिन सी (Vitamin-c) पाई जाती है जिससे शरीर में बीमारी नहीं होती है. स्‍प्राउट में शरीर में एंजाइमप्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी, के, नियासिन, फोलेट, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलती है. यह सारी चीज़े मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करती है. आप भी अगर ब्रेकफास्‍ट में स्‍प्राउट लेते है तो यह जान लें कि इसे आप कई तरह बना सकतें है जिससे यह हेल्दी के साथ टेस्टी भी लगे. Also Read - Steam Inhalation: क्या कोरोना से बचाव में स्टीम लेना है कारगर? स्टडी में हुए हैरान करने वाले खुलासे

1. स्‍प्राउटस के साथ ड्राइफ्रूट्स मिलाए

आप स्‍प्राउटस के साथ ड्राइफ्रूट्स मिलाकर खाए. ड्राइफ्रूट्स में आप बदाम, पिस्‍ता, काजू, अखरोट डालकर खा सकते हैं. इसके साथ हल्‍का सा चीज स्‍प्रेड और ऑलिव ऑयल डालकर भी खा सकते है. Also Read - कोरोना काल में दुल्हन को जाना है ब्यूटी पार्लर, इन बातों का रखें ख्याल, नहीं होगी संक्रमित

2. कई तरह के सीड्स कर सकते है इस्तेमाल

आप स्‍प्राउटस को टेस्टी बनाने के लिए उसमें आप पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और अलसी के बीज मिला सकतें है. यह उसके स्वाद को बढ़ता है. आप हर दिन अलग बीज का इस्तेमाल कर सकते है. यह सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है. Also Read - Healthy Parenting During Covid-19: कोरोना काल में बच्चों का इस तरह रखें ख्याल, यहां जानें सभी सवालों के जवाब

3. स्‍प्राउटस में मिलाए सब्जी

आप स्प्राउट्स में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और कई अन्य सब्जियां मिलाकर खा सकते हैं. यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए बहुत अच्छा है. इन सब चीजों को मिलाने से एंटी-ऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी बढ़ जाती है.

4. काला नमक, भूना जीरा और नीबू मिलाए स्‍प्राउटस में

स्प्राउट्स में आप काला नमक, भूना जीरा और नीबू मिलाकर खाएं. इससे स्प्राउट्स अधिक टेस्टी लगेगा. इन चीजों को मिलाने से स्प्राउट्स बड़ों के साथ साथ बच्‍चे भी खाने में एन्‍जॉय करेंगे.