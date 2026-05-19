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कोल्ड कॉफी के हैं दीवाने, लेकिन कम करना चाहते हैं वजन? ट्राई करें ये रेसिपी, तेजी से होगा Weight loss
कोल्ड कॉफी लगभग हर किसी को पसंद होती हैं, हालांकि इसमें शुगर होने के चलते वजन को भी तेजी से बढ़ाती है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जिससे वजन भी कम होगा और स्वाद भी मजेदार आएगा.
छोटा हो या बड़ा लगभग हर किसी को Cold Coffee पीना पसंद होता है. अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो कोल्ड कॉफी ऑडर करते हैं. ये लोगों की पसंदीदा होती है. हालांकि इसमें अच्छी मात्रा में शुगर होती है, जो वजन को तेजी से बढ़ाती है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें Cold Coffee तो पसंद है, लेकिन वो वजन को भी कम करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एक गजब की रेसिपी लेकर आए हैं.
इस रेसिपी को न्यूट्रिशनिस्ट Dr_shikhasingh ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. न्यूट्रिशनिस्ट की ये ‘जादुई’ कम कैलोरी वाली नारियल पानी वाली Cold Coffee तेजी से वायरल हो रही है. अगर आप कोल्ड कॉफी के बिना नहीं रह सकते हैं और वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है. ये नॉर्मल कोल्ड कॉफी से बहुत कम कैलोरी वाली होती है, लेकिन स्वाद में बराबर की टक्कर देती है.
क्यों हेल्दी है ये रेसिपी?
ये कॉफी हेल्दी होती है क्योंकि इसमें नारियल पानी होता है,जो नैचुरल रूप से मीठा और हेल्दी होता है. इसके चलते चीनी की जरूरत बहुत कम पड़ती है. ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होती है, जिससे एनर्जी भी मिलती है और वजन भी कंट्रोल रहता है. दूध या क्रीम की जगह नारियल पानी इस्तेमाल करने से कैलोरी बहुत कम हो जाती है.
सामग्री-
- इसके लिए आपको ताजा नारियल पानी – 1 ग्लास (200-250 ml)
- इंस्टेंट कॉफी पाउडर – 1 छोटा चम्मच
- शहद या स्टेविया – 1 छोटा चम्मच
- बर्फ के टुकड़े – 4-5
बनाने की विधि-
- सबसे पहले इसे बनाने के लिए 1 गिलास नारियल पानी लें
- उसमें इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं, चम्मच से अच्छी तरह घोल लें ताकि कॉफी घुल जाए आप चाहें तो ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं
- अगर मीठा चाहिए तो शहद या स्टेविया मिलाएं
- फिर सभी को अच्छे से ब्लेंड कर लें औक इसमें छोड़ा कोकोनट वॉटर और लो फैट मिल्क मिलाएं
- बर्फ के टुकड़े डालें और अच्छे से हिलाएं
- अब आपकी कॉपी बनकर तैयार है
क्या है इसे पीने के फायदे-
- एक नॉर्मल कोल्ड कॉफी में 300-400 कैलोरी होती है, लेकिन ये रेसिपी सिर्फ 80-120 कैलोरी वाली है
- वजन घटाने में मदद करती है
- पाचन अच्छा रहता है
- गर्मी में ठंडक और एनर्जी दोनों देता है
- शुगर कम होने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है