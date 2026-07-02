30 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं को रोजाना खाना चाहिए ये देसी लड्डू, थकान और कमजोरी भी होगी दूर

Women Health: 30 की उम्र पार करते ही महिलाओं को अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करना चाहिए. आइए आपको देसी लड्डू के बारे में बताते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं.

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(Pic credit-AI)

Women Health: 30 की उम्र पार करते ही महिलाओं में काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं. काफी सारी बीमारियां भी होने लगती है. महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव शुरू होने लगते हैं और यही नहीं साथ ही साथ हड्डियों की मजबूती, आयरन, मेटाबॉलिज्म और शरीर में ताकत को बनाएं रखने के लिए आपको अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी ही रखना चाहिए. अगर आप अपने शरीर को हमेशा मजबूत और ताकतवर बनाना चाहती हैं, तो महिलाओं को रोजाना अपनी डाइट में गुड़ और भुने चने के देसी लड्डू को शामिल करना चाहिए. ये खाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान भी होता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर बना सकते हैं.

गुड़ और भुने चने के देसी लड्डू बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर टेस्टी सा गुड़ और भुने चने के देसी लड्डू को बनाकर खाना चाहती हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- 2 कप भुना चना, 1 कप गुड़, 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच तिल, थोड़े कटे हुए बादाम और काजू ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.

गुड़ और भुने चने के देसी लड्डू बनाने की विधि

अगर आप इसको घर पर आसानी से बनाकर खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले भुने चने को दरदरा पीस लेना है और फिर गुड़ को हल्का गर्म करके पिघला देना है. इसमें अब आपको खूब घी को भी मिला देना है. अब चना पाउडर और तिल को भी इसमें ऊपर से आपको डालकर मिला देना है. इन सभी को आपको अच्छे से मिला देना है और फिर हल्का गर्म रहते हुए छोटे-छोटे लड्डू की शेप में इसको बना लेना है. अब आपके टेस्टी देसी लड्डू बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

देसी लड्डू खाने के फायदे

आयरन की कमी पूरी

मांसपेशियों के लिए फायदेमंद

पाचन तंत्र के लिए उपयोगी

हड्डियों को मजबूती

लंबे समय तक पेट भरा रहेगा

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.