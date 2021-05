Does Alcohol Protect Against Coronavirus? देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. भारत में रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए रहे हैं. हर दिन कोरोना को लेकर कुछ न कुछ नया सुनने को आता रहता है. हाल में ऐसी अफवाहें थी कि शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं होता. हालांकि यह अफवाह है. कोविड पर पंजाब की विशेषज्ञ समिति के प्रमुख डॉ. केके तलवार ने बुधवार को लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा जिनके मुताबिक शराब कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सकती है. राज्य में कोविड-19 से करीब चार लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं. Also Read - Complete Lockdown India! क्या देश में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? जानें इस सवाल पर सरकार की तरफ से क्या आया जवाब

उन्होंने कहा कि ज्यादा शराब पीने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और इससे उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है. तलवार ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि शराब का सेवन वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है. उन्होंने कहा, ‘इस तरह की गलत धारणा से गंभीर समस्या पैदा हो सकती है.’ उन्होंने कहा, ‘अगर लोग ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करेंगे तो उनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है.’ Also Read - Himachal Pradesh Lockdown: हिमाचल प्रदेश में 6 से 16 मई तक लॉकडाउन, 10वीं की परीक्षा भी रद्द; जानें क्या है ताजा अपडेट

तलवार ने बताया कि यह सुझाव गलत है कि शराब के सेवन से कोरोना वायरस मर सकता है. उन्होंने हालांकि कहा कि बहुत कम मात्रा में शराब के सेवन से कोई नुकसान नहीं है. तलवार ने कहा कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाने से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक शराब के सेवन से बचना चाहिए. Also Read - Meghalaya Lockdown Update: मेघालय के पूर्वी खासी जिले में 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, पूरे राज्य में लगाई गईं ये पाबंदियां...

उधर, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,82,315 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा 3,780 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है. इसके साथ ही भारत में 2,26,188 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है. देश में अभी 34,87,229 एक्टिव मामले हैं. वहीं, पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वह 24.80% हो गई है.

(इनपुट: भाषा)