Hindi Lifestyle

Alia Bhatts Trainer Karan Sawhney Shares A 10 Minute Workout For Busy Days Know Here

Workout के लिए नहीं मिलता है टाइम? अपनाएं Alia Bhatt के ट्रेनर का 10 मिनट वाला फिटनेस फॉर्मूला

10 minute workout for busy: आजकल हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, ऐसे में अगर आपको भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है तो अलिया भट्ट के ट्रेनर ने 10 मिनट का वर्कआउट प्लान शेयर किया है, जिसे आप आराम से घर पर कर सकती हैं. आइए जानते हैं.

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बिजी है, लगभग हर कोई सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता है, ऐसे में वर्कआउट करने का समय नहीं मिलता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो वर्कआउट तो करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल रहा है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलिया भट्ट के ट्रेनर का 10 मिनट वर्कआउट प्लान.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अलिया भट्ट की फिटनेस ट्रेनर करण साहनी (Karan Sawhney) ने कम समय में अच्छा वर्कआउट प्लान बताया है जो आपको फैट बर्न करने में मदद करेगा. करण साहनी जो अलिया भट्ट और कृति सेनन जैसी स्टार्स को ट्रेन करते हैं, हाल ही में एक बहुत आसान 10 मिनट का घरेलू वर्कआउट शेयर किया है, इसमें न तो जिम की जरूरत है और न ही किसी उपकरण की. आप आराम से 10 मिनट में कम जगह में इसे कर सकते हैं तो बस अब 10 मिनट निकालिए और कहीं भी वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए. घर में, होटल में या ऑफिस ब्रेक में.

ये वर्कआउट क्यों है परफेक्ट?

इस वर्कआउट को करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं

कोई जिम, डंबल या मशीन की जरूरत नहीं होती है नहीं चाहिए

पूरे शरीर पर असर करता है

फैट जलाने में मदद करता है और एनर्जी बढ़ाता है

वर्कआउट की शुरुआत करने वाले भी आसानी से कर सकते हैं

10 मिनट का आसान वर्कआउट रूटीन-

करण साहनी ने बताया इसमें आपको 5 एक्सरसाइज करनी हैं. हर एक्सरसाइज 30 सेकंड करें, फिर 30 सेकंड आराम लें. सभी 5 एक्सरसाइज को 2 बार दोहराएं.

स्क्वाट्स (Squats)-

Add India.com as a Preferred Source

पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों, घुटनों को मोड़कर नीचे जाएं और फिर ऊपर आएं, इससे आपके पैर और कूल्हे मजबूत होंगे

पुश-अप्स (Push-ups)-

पुश-अप्स इसके बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा, इसके लिए प्लैंक पोजीशन में आएं. छाती को जमीन की तरफ ले जाएं और फिर ऊपर लाएं. अगर मुश्किल लगे तो घुटनों के बल कर सकते हैं. इससे छाती, कंधे और हाथ मजबूत होते हैं.

प्लैंक (Plank)-

प्लैंक भी फैट बर्न करने के लिए अच्छा वर्कआउट है. इसके लिए कोहनियों और पैरों के अंगूठों पर शरीर को सीधा रखें. पेट को अंदर खींचे और 30 सेकंड तक होल्ड करें. पेट की मांसपेशियां और पूरी कोर मजबूत होती है.

बाइसिकल क्रंचेस (Bicycle Crunches)-

बाइसिकल क्रंचेस भी तेजी से फैट बर्न करता है, इसके लिए पीठ के बल लेटें. हाथ सिर के पीछे रखें, एक घुटने को छाती की तरफ लाएं और उल्टे कोहनी से छूने की कोशिश करें, फिर दूसरी तरफ. जैसे साइकिल चला रहे हों, इससे पेट के साइड वाले हिस्से (ऑब्लिक्स) को टाइट करता है.

जंपिंग जैक्स (Jumping Jacks) या कार्डियो मूव-

हम में से कई लोग रोजाना जंपिंग जैक्स करते हैं, जो काफी फायदेमंद होता है, इसके लिए खड़े होकर कूदते हुए हाथ-पैर फैलाएं और फिर वापस लाएं, इससे दिल की धड़कन तेज होती है और कैलोरी तेजी से बर्न होती है, हालांकि ध्यान रखें कि अगर कोई एक्सरसाइज मुश्किल लगे तो धीरे-धीरे शुरू करें. सांस को नियंत्रित रखें और सही फॉर्म पर ध्यान दें, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट भी ऐसा करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ता है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें