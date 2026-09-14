Skin Care में बादाम का तेल है बेहद खास, दो बूंद से चेहरे पर दिखेगा जबरदस्त निखार

डेली लाइफ की भागदौड़ में चेहरे की स्किन का ख्याल रखना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऑफिस, घर, जिम, बाजार और रोजमर्रा के कामों के साथ तनाव का असर भी स्किन पर नजर आने लगता है. इससे चेहरा डल, बेजान और रूखा दिखाई दे सकता है और स्किन का नेचुरल ग्लो भी कम हो जाता है. ऐसे में आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में बादाम के तेल को शामिल कर सकते हैं. बादाम का यूज़ सिर्फ खाने या मिठाई बनाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसे स्किन केयर में भी यूज़ किया जा सकता है. बादाम के तेल में मौजूद गुण स्किन को नमी देने में मदद कर सकते हैं, जिससे स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड नजर आती है. नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्किन को मुलायम बनाए रखने और चेहरे पर नेचुरल निखार लाने में मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं कि बादाम के तेल को अपने स्किन केयर रूटीन में किस तरह शामिल किया जा सकता है और इसके यूज़ से स्किन को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.
अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आपके लिए बादाम का तेल अमृत से कम नहीं है. क्योंकि बादाम के अंदर विटामिन E, फैटी एसिड और इमोलिएंट गुण पाए जाते हैं, जिससे स्किन सॉफ्ट होती है और स्किन की नमी लॉक होती है. इससे रूखी-बेजान स्किन भी कुछ ही दिनों में हाइड्रेट हो जाती है. इससे फेस की डेड स्किन भी कम होती है और झुर्रियों की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिल सकती है.
जब स्किन अच्छी तरह मॉइस्चराइज रहती है, तो उसका टेक्सचर भी बेहतर नजर आता है. बादाम का तेल स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी लुक देने में मदद कर सकता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो दिखाई देता है. इसमें ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं, जिससे फेस पर धीरे-धीरे डलनेस दूर होती जाती है और नेचुरल निखार आ सकता है.
सर्दियों या ज्यादा ड्राई स्किन में स्किन वालों के साथ दिक्कत यह होती है कि उनकी स्किन जल्दी खराब हो जाती है और खुरदरी हो जाती है. इससे फेस पर रूखापन और खिंचाव महसूस होने लगता है. ऐसे में बादाम का तेल एक मॉइस्चराइजिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फेस को नमी मिलती है और वह हाइड्रेट होता है. इसमें मौजूद विटामिन और फैटी एसिड खुरदरेपन को दूर करने में मदद कर सकते हैं.
आंखों के नीचे डार्क सर्कल की वजह से फेस अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, जिससे डार्क सर्कल धीरे-धीरे कम होना शुरू हो सकते हैं और आंखों के नीचे का कालापन कम होने लगता है. इससे सूजन भी कम हो सकती है. लेकिन आंखों के अंदर तेल नहीं जाना चाहिए.
बादाम के तेल को चेहरे पर लगाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती. रात में सोने से पहले सबसे पहले अपने चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश से अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद चेहरा हल्का सूखने दें. अब अपनी हथेली पर बादाम के तेल की सिर्फ 2 से 3 बूंदें लें. उंगलियों की मदद से इसे चेहरे और गर्दन पर बहुत हल्के हाथों से लगाएं. कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करने के बाद इसे रातभर के लिए छोड़ा जा सकता है. ध्यान रखें कि तेल की ज्यादा मात्रा लगाने से चेहरा चिपचिपा महसूस हो सकता है. अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो पूरे चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी मात्रा में पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप स्किन एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.