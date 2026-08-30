बालों में लगाएं AloeVera Gel, बाल हो जाएंगे नेचुरली शाइनी और घने

बालों के झड़ने, डैमेज होने और कमजोर होने की समस्या आजकल तेजी से बढ़ रही है. कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगते हैं और कई लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में एलोवेरा जेल बालों की खोई हुई चमक वापस लाने में मदद कर सकता है. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. बदलते लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच बालों की सही तरीके से देखभाल करने के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई लोग महंगे शैंपू, कंडीशनर और तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं. कई बार इन प्रोडक्ट्स के ज्यादा यूज़ से बाल डैमेज भी हो सकते हैं. ऐसे में हेयर केयर रूटीन में एलोवेरा जेल को शामिल करना एक आसान ऑप्शन हो सकता है.
सबसे आसान तरीका है कि ताजे एलोवेरा की पत्ती से जेल निकालकर सीधे स्कैल्प पर लगाया जाए. इसके लिए जेल को स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं और उंगलियों की मदद से कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 30 से 45 मिनट बाद बालों को सामान्य या ठंडे पानी से धो लें. इससे बाल नेचुरल शाइन हो जाएंगे.
अगर बाल रूखे और बेजान हैं, तो एलोवेरा जेल में थोड़ा नारियल तेल मिलाकर हेयर मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं. इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाकर करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. इससे बालों में फिर से पहले जैसी चमक आ जाएगी और डैमेज बालों में फिर से जान आ जाएगी.
प्याज का रस लंबे समय से घरेलू हेयर केयर में यूज़ किया जाता रहा है. इसे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर भी लगाया जा सकता है. इसके लिए दोनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाएं और स्कैल्प पर लगाएं. करीब 20 से 30 मिनट बाद बालों को अच्छी तरह धो लें. प्याज का रस लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि इससे कुछ लोगों को जलन हो सकती है.
कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए इसे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना आसान रहता है. इसके लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में थोड़ा कैस्टर ऑयल मिलाएं और इसे बालों की जड़ों से लंबाई तक लगाएं. करीब 30 से 45 मिनट बाद शैंपू कर लें. अगर स्कैल्प पर जलन या चिपचिपाहट महसूस हो, तो इसे तुरंत धो दें.
अंडे में प्रोटीन होता है, इसलिए इसे कई लोग हेयर मास्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए एक अंडे की सफेदी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे बालों पर लगाएं और करीब 20 से 25 मिनट तक रहने दें. इसके बाद ठंडे या सामान्य पानी से बाल धो लें. अंडे वाला मास्क धोते समय गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे अंडा बालों में जम सकता है.
एलोवेरा जेल हर व्यक्ति के बालों या स्कैल्प पर एक जैसा असर करे, यह जरूरी नहीं है. पहली बार यूज़ करने से पहले हाथ या स्किन के किसी छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें. अगर लालिमा, खुजली या जलन हो, तो इसका इस्तेमाल न करें. ताजे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पत्ती से निकलने वाले पीले लेटेक्स को अच्छी तरह हटाकर केवल साफ जेल का उपयोग करें. बाजार से मिलने वाला जेल इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल पर मौजूद सामग्री भी जरूर देख लें. एलोवेरा बालों को मॉइस्चराइज और कंडीशन करने में मदद करता है. बालों में कुछ भी यूज़ करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.