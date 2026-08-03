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एल्युमिनियम फॉयल या क्लिंग रैप? खाने को ज्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए कौन-सा है सबसे बेस्ट, नहीं जानते अधिकतर लोग

Aluminium Foil vs Cling Wrap: खाने को पैक करने के लिए लोग एल्युमिनियम फॉयल या क्लिंग रैप का इस्तेमाल करते हैं आज आपको बताते हैं दोनों में से कौन-सा है सबसे बेस्ट?

Written by: Ritika
Published: August 3, 2026, 12:14 PM IST
(Pic credit-pexel)
(Pic credit-pexel)

Aluminium Foil vs Cling Wrap: किचन में बचा हुआ खाना स्टोर करने और लंच को पैक करने के लिए अधिकतर घरों में एल्युमिनियम फॉयल या क्लिंग रैप का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. ये दोनों ही खाने को सुरक्षित रखने के लिए एकदम बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से कौन-सी चीज खाने को सुरक्षित और लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए एकदम बेस्ट साबित होती है. अधिकांश लोगों को इसका सही जवाब अभी तक पता ही नहीं होगा और अब वो सोच में पड़ गए होंगे, आखिर कौन सी इन दोनों में से हो सकता है? गलत तरीके से खाना पैक करने के कारण उसका स्वाद, गुणवत्ता और सुरक्षा की भी काफी ज्यादा कमी हो सकती है. इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

एल्युमिनियम फॉयल

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एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल काफी घरों में किया जाता है. एल्युमिनियम फॉयल धातु की एक पतली परत को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते ही खाने को हवा, नमी और रोशनी से बचाने में ये काफी ज्यादा मददगार हो सकती है. खाने की काफी सारी चीजों को बनने के बाद इस पर लपेटा जाता है. अगर हम आपको इसके फायदे के बारे में बताएं, तो गर्म खाने को कुछ समय तक गर्म, रोशनी और हवा से दूर, आसानी से आकार भी ले लेता है. अब आपको इसकी कमियों के बारे में बताते हैं, तो बहुत अधिक नमकीन, खट्टे या टमाटर जैसी चीजों का इस्तेमाल इस पर न करें, माइक्रोवेव में भी न करें, लंबे समय तक स्टोरेज के लिए अच्छा नहीं होता है.

क्लिंग रैप

अगर आपको क्लिंग रैप की बात करें, तो आपको बता दें एक पारदर्शी प्लास्टिक जैसा दिखाई देता है, जिसका इस्तेमाल लोग काफी ज्यादा करते हैं. बर्तन या खाने के ऊपर अच्छी तरह चिपका इसको दिया जाता है. हवा को अंदर तक जाने से ये काफी ज्यादा रोकता है. अब आपको इसके फायदे के बारे में बताएं, तो खाने को एयरटाइट से कवर करता है, नमी बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद करता है. खाने की खुशबू और स्वाद लंबे समय तक सुरक्षित आप रख सकते हैं. आज आपको इसकी कमियों के बारे में बता दें, तो बहुत गर्म खाने के ऊपर इसको लगाने से बचना चाहिए. सभी क्लिंग रैप माइक्रोवेव के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए.

आखिर कौन-सा है ज्यादा बेहतर?

अगर आपको ये जानना चाहते हैं, कि दोनों में से कौन सा एकदम बेहतर होगा, तो आपको बता दें आप इसको अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों ही एकदम बेस्ट होते हैं. इसका इस्तेमाल आपको ज्यादा सही खाने के लिए लगता है आप उसका कर सकते हैं. अगर आप खाने के लंबे समय तक के लिए गर्म और ताजा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एल्युमिनियम फॉयल बेस्ट माना जाता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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