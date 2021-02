Amazing Beauty Tips: दमकती त्वचा (Glowing Skin Ke Tips) पाना हर महिला का ख्वाब होता है. जिस महिलाओं के स्किन डार्क या सांवली होती है वह दमकती त्वचा के लिए कई तरीके अपनाती है लेकिन फायदा फिर भी नहीं मिल पाता. ऐसे में सवाल उठता है कि किस चीज का इस्तेमाल करें जिससे ग्लोइंग स्किन (Is Tarike Se Paye Glowing Skin) पाई जा सके. आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जिसे करने से आप ग्लोइंग स्किन (Kaise Paye Glowing Skin) पा सकती हैं. Also Read - Side Effects Of Eating Ice: बार-बार करता है बर्फ खाने का मन, कहीं इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं है आप?

आप नियमित तौर पर चेहरा तो धोती ही हैं लेकिन जरूरी है कि आप नॉर्मल पानी के बजाय ठंडे पानी से अपना चेहरा धोएं. ठंडे पानी से चेहरा धोने से आपकी स्किन को कई तरह के फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में-

– ठंडे पानी से चेहरा धोने से त्वचा तुरंत रिफ्रेश हो जाती है. सुबह उठकर ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे पर निखार आता है. सुबह के समय में त्वचा के पोर्स खुले हुए होते हैं जिस कारण ठडें पानी से चेहरा धोने से निखार आता है.

– ठंडे पानी से त्वचा की सुस्ती दूर होती है. इस चेहरा ऊर्जावान लगता है. साथ ठंडे पानी से चेहरा धोने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है. जिस कारण स्किन खिली-खिली नजर आती है.

– ठंडे पानी से चेहरा धोने से सूरज की किरणों से निकलने वाली यूवी रेज़ का प्रभाव कम होता है. ठंडा पानी त्वचा में को कसाव पैदा करता है और उन छिद्रों को बचाता है जो सूरज की हानिकारक किरणों के संपर्क में आने से खुल जाते हैं.

– ठन्डे पानी से चेहरा धोने से त्वचा में मौजूद फाइन लाइन्स और रिंकल्स काफी हद तक कम हो जाते हैं.