Amazon Deal India Buy Badminton Racket For Less Than Rs 1000

Amazon Deal India : 1000 रुपये से भी कम में खरीदें Badminton Racket

Deal On Badminton : इस सर्दि आप अपने मौज-मस्ती के लिए बेहतर बैडमिंटन रैकेट खरीदें बहुत ही कम कीमत में. टिकाऊ और बेहतर प्रदर्शन के लिए High Qulaity वाले ब्रांडेड बैडमिंटन पर यहां आकर्षक Amazon डील प्राप्त करें.

Amazon Deals Of The Day : यदि आप एक बैडमिंटन खिलाड़ी या प्रेमी हैं या सर्दियों के दौरान मौज-मस्ती के लिए बेहतर बैडमिंटन रैकेट की तलाश कर रहे हैं, तो यहां Amazon Deal Of The Day में आपको मिल रहा है ब्रांडेड रैकेट पर ऑफर्स और साथ ही भारी डिस्काउंट. ये रैकेट High Quality के एल्यूमीनियम, लोहे या ग्रेफाइट सामग्री से बने होते हैं और आरामदायक पकड़ के साथ उपलब्ध होते हैं जो शॉट को बेहतर और अधिक सटीक बनाते हैं. खरीद सकते है यहां आप अपना पसंदीदस रैकेट भारी डिस्काउंट के साथ. आगे पढ़ते है कौन Racket पर मिल रही है कितनी छूट.

YONEX ZR 100 Light Aluminium Blend Badminton Racquet Yonex ZR रैकेट हाई प्रीमियम Quality के अलमुनियम से बना हुआ है जो लम्बे समय तक टिकाऊ होता है. इसमें आपको 2 रैकेट की सेट मिलेगी और साथ ही दोनों Rackets के कवर भी. Amazon पर इस रैकेट के और भी अन्य रंग के ऑप्शन उपलब्ध है. वैसे तो इसकी कीमत ₹1,600 है, मगर अभी Amazon डील में मिल रहा है इस रैकेट पर पूरे 39% तक का डिस्काउंट. जिसके बाद इसकी कीमत मात्र ₹980 हो गई है. अभी आर्डर करे और मौके का फायदा उठाएं. Buy Now

Yonex ZR 111LT Aluminum Strung Badminton Yonex ZR हाई Quality की अलमुनियम से बना हुआ जो लम्बे समय तक टिकाऊ होता है और मजबूत भी. यह आरामदायक पकड़ के साथ आता है जो आपके शॉट को बेहतर और अधिक सटीक बनता हैं. सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत कवर के साथ आता है जिससे आप रैकेट को लम्बे समय तक उपयोग कर सकते है. वैसे तो इसकी कीमत ₹800 है, मगर अभी Amazon डील में मिल रहा है इस रैकेट पर पूरे 39% तक का डिस्काउंट. जिसके बाद इसकी कीमत मात्र ₹490 हो गई है. अभी आर्डर करे और मौके का फायदा उठाएं. Buy Now

