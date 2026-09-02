पंखे पर जमी धूल साफ करने का आसान तरीका, पूरे घर में नहीं फैलेगी गंदगी

पंखे छत पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेली सफाई नहीं हो पाती है. इसी वजह से डेली इसके ऊपर धूल-मिट्टी जम जाती है और जब आप बहुत दिन बाद इसकी सफाई करते हैं, तो इसकी धूल से पूरा कमरा गंदा हो जाता है. सिर, सोफा, बेड, कमरा, कपड़े यानी जो भी सामान कमरे के अंदर रखा है, उसके ऊपर धूल चली जाती है. फिर पूरे कमरे की भी सफाई करनी पड़ती है. लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप छत पर लगे पंखे को मिनटों में साफ कर सकते हैं और आपका घर भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा. इसके लिए आपको कुछ आसान ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, जिससे आपके घर का पंखा भी साफ हो जाएगा और घर गंदा होने से भी बच जाएगा.
पंखे की धूल को हटाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में रखा पुराना सामान ही काम आ जाएगा. इसके लिए आपको पुराना सूती तकिए का कवर चाहिए. एक स्टूल या फिर आप सीढ़ियां भी ले सकते हैं, ताकि आपका हाथ पंखे तक पहुंच सके. अगर पंखे के ऊपर चिकनाई या दाग लगा हुआ है, तो आप हल्के गीले कपड़े का यूज कर सकते हैं.
सबसे पहले पंखे का स्विच बंद कर दें. सफाई से पहले पंखे की बिजली भी बंद कर दें, ताकि काम करते समय किसी तरह का खतरा न रहे. इसके बाद एक मजबूत स्टूल या सीढ़ी की मदद से पंखे के पास पहुंचें. सीढ़ी पर खड़े होते समय अच्छे से बॉडी का बैलेंस बनाए रखें. अब पुराने तकिए के कवर को पंखे के एक ब्लेड पर आगे की तरफ से चढ़ा दें. कोशिश करें कि ब्लेड कवर के अंदर अच्छी तरह आ जाए. इसके बाद कवर के खुले हिस्से को हाथ से पकड़ें और उसे धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचें. ऐसा करने पर ब्लेड पर जमा धूल कवर के अंदर ही निकल जाएगी और नीचे फर्श या बेड पर नहीं गिरेगी. इसी तरह पंखे के बाकी ब्लेड को भी एक-एक करके साफ करें. हर ब्लेड पर कवर लगाने और खींचने के बाद उसमें जमा धूल को बाहर खाली कर दें. अगर कवर बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, तो उसे बदलकर दूसरा पुराना कवर यूज कर सकते हैं.
अगर पंखे के ब्लेड पर केवल धूल नहीं, बल्कि चिकनाई और पुराने दाग भी हैं, तो सूखे कपड़े से सफाई करने के बाद हल्का गीला कपड़ा लें. पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट या शैंपू मिलाकर कपड़े को उसमें भिगोएं और अच्छी तरह निचोड़ लें. कपड़ा बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए. अब ब्लेड को हल्के हाथों से पोंछें. इससे धूल के साथ चिपचिपी गंदगी भी निकल जाएगी. सफाई पूरी होने के बाद सूखे कपड़े से ब्लेड को दोबारा पोंछ दें, ताकि नमी न रहे. इस आसान तरीके से आप पंखे की सफाई कर सकते हैं और धूल को पूरे कमरे में फैलने से भी काफी हद तक रोक सकते हैं.